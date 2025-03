L’Inter osserva da vicino Nico Paz: Zanetti presente al ‘Sinigaglia’

La mossa del vice presidente nerazzurro che ha assistito alla sfida tra Como e Venezia

In una delle tre sfide del sabato di Serie A, il Venezia è riuscito a fermare il Como di Cesc Fabregas al minuto 94. Pur tenendo in mano i ritmi dell’incontro per molti segmenti della sfida, soprattutto dopo la rete messa a segno da Ikoné, i lariani non sono riusciti ad imprimere l’accelerata decisiva al match, subendo la rete del pareggio in pieno recupero.

I fari degli addetti ai lavori, ancora una volta, erano ovviamente puntati su Nico Paz. Ormai da settimane l’attaccante del Como, ancora in orbita Real Madrid che può riportarlo a caso, è finito sotto la luce dei riflettori. Merito di una stagione che ha letteralmente esaltato le qualità del classe ‘2004, virtuoso interprete del calcio spumeggiante griffato Cesc Fabregas. La novità di giornata è che il vicepresidente dell’Inter – Javier Zanetti – ha assistito alla sfida del ‘Senigaglia’ tra Como e Venezia. Presenza sicuramente non causale che, chiaramente, può essere connessa all’interessamento dei nerazzurri proprio per Nico Paz, per il quale potrebbero porsi le condizioni per una vera e propria ‘asta internazionale’.

Zanetti presente per Como-Venezia: la posizione dell’Inter su Nico Paz

Ormai da tempo l’Inter ha avviato i primi contatti per provare ad anticipare la concorrenza e trovare i margini di manovra per mettere le mani sull’attaccante del Como, legato ai lariani da un contratto in scadenza nel 2028. Il nodo principale, però, è rappresentato dalla posizione di un Real Madrid che potrebbe riportare a casa il calciatore.

Ad ogni modo, nel caso in cui le Merengues non dovessero affondare il colpo per ridefinirne l’acquisto, il Como non avrebbe comunque alcuna intenzione di fare sconti, soprattutto se Fabregas dovesse restare alla guida della panchina del club lombardo. Un intreccio ancora tutto da scrivere, insomma, che vede l’Inter monitorare da molto vicino la situazione, sorniona e pronta a sfruttare quelle possibilità che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro. I dialoghi con l’entourage del calciatore, infatti, proseguono: nel corso delle prossime settimane si avrà un quadro più chiaro della situazione. Zanetti, intanto, osserva a prende nota: l’Inter su Nico Paz e non vuole tirarsi indietro. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi. I segnali, in un senso e nell’altro, non sono affatto passati inosservati.