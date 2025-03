Palermo, addio Dionisi: tifosi furiosi, c’è un ostacolo per l’esonero

Sono ore decisive per la panchina rosanero dopo la nuova e bruciante sconfitta di sabato al ‘Barbera’ contro la Cremonese

Il casting per la panchina del Palermo continua anche in queste ore, a conferma della volontà di cambiare allenatore da parte del club rosanero dopo la pesante rimonta subita contro la Cremonese.

Con Dionisi il rapporto si è rotto da tempo, i tifosi sono furiosi (classifica deludente e Palermo al momento clamorosamente fuori dai playoff) ma senza un’alternativa valida il tecnico toscano rischia di rimanere ancora sulla panchina rosanero. Di fatto, da Manchester e dal City Group non è ancora arrivato l’ok per contrattualizzare per un anno e mezzo il nuovo tecnico come appreso da Calciomercato.it. Allenatori come Vivarini, De Biasi e Andreazzoli vogliono infatti maggiori garanzie e inoltre non è semplice in questa situazione inserire nell’accordo un’opzione sulla promozione in Serie A. Chi invece avrebbe accettato tre mesi, potrebbe non andare bene alla società.

Sullo sfondo potrebbe anche esserci l’ipotesi di un ex nel cuore della tifoseria come Iachini. In sintesi, la dirigenza del Palermo vuole cambiare già da tempo perché non crede più nel lavoro di Dionisi, ma per arrivare al ribaltone, che potrebbe coinvolgere anche i dirigenti, serve ovviamente anche l’ok della proprietà. Una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.