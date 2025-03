Palermo, esonero Dionisi: il club ha deciso, ecco chi può arrivare | CM.IT

Il club siciliano è sempre più orientato a cambiare guida tecnica dopo la clamorosa rimonta subita dalla Cremonese

I pessimi risultati di Dionisi hanno scatenato nuove riflessioni a Palermo. Come raccolto da Calciomercato.it, il club è sempre più orientato a cambiare guida tecnica dopo la clamorosa rimonta subita dalla Cremonese. Una delle tante di questa stagione, che ha visto la squadra rosanero spesso ripresa dopo un iniziale vantaggio.

“Il loro 2-1 ha cambiato la partita – le parole del tecnico dopo l’incredibile ko di ieri – così come la nostra stanchezza: in quattro sono usciti con i crampi e altri due sono rimasti in campo nonostante le condizioni fisiche precarie. Non ci siamo dimostrati all’altezza, dal punto di vista della personalità, quando la gara è cambiata”.

L’allenatore toscano paga una classifica molto deludente e la gestione della rosa che, sulla carta, era stata costruita per tornare in A. L’arrivo di Pohjanpalo a gennaio avrebbe dovuto dare un’ulteriore spinta alla squadra, ma nonostante i gol dell’ex Venezia, accolto come un idolo dalla piazza, Dionisi non è riuscito ad invertire il trend.

Palermo, De Biasi sempre in pole per il post Dionisi: in corsa anche Aquilani e Andreazzoli

Anzi, ora la squadra è nona in classifica con 39 punti, a -30 dal Sassuolo primo. Sono quindi intensi giorni di riflessioni e consultazioni a Palermo, dove prosegue senza sosta il casting per il nuovo allenatore. Tra i tecnici contattati, figurano sempre De Biasi, che è sempre in pole, Aquilani e Andreazzoli.