Milan più italiano, non solo Ricci: c’è un difensore nel mirino | CM.IT

Il club rossonero è intenzionato ad avere una rosa con più azzurri: ecco l’ultimo nome sul taccuino in vista della prossima stagione

C’è una stagione da chiudere nel miglior modo possibile, ma in casa Milan si guarda inevitabilmente anche alla prossima. Giorgio Furlani è così a lavoro per trovare il sostituto Antonio D’Ottavio. Prima arriverà un nuovo Direttore sportivo, prima si inizierà a programmare con forza l’annata che verrà.

Come scritto su calciomercato.it, il nome balzato prepotentemente in pole è quello di Fabio Paratici. E’ lui il prescelto dell’Amministratore Delegato rossonero. I prossimi giorni così saranno importanti per arrivare alla fumata bianca. Poi si penserà alla nuova guida tecnica e ai calciatori.

L’idea che sta prendendo piede è quella di affidarsi ad un’anima sempre più italiana: dal Ds all’allenatore, passando ovviamente per la rosa. Una rosa, dunque, che si proverà ad arricchire con l’aggiunta di qualche calciatore azzurro. Non è un segreto, che il nome in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto di centrocampo sia quello di Samuele Ricci. Serve trovare l’intesa con Urbano Cairo e battere la concorrenza dell’Inter, ma non è l’unico giocatore finito sul taccuino del Diavolo.

Milan, occhi puntati in casa Verona

Geoffrey Moncada, pronto a tornare ad occupare il ruolo di capo scouting, sta setacciando il mercato e sul suo taccuino sono finiti diversi nomi.

Per Udinese-Verona del weekend sono stati avvistati degli osservatori: la lente di ingrandimento era chiaramente puntata su Lucca, che dopo i contatti delle settimane scorse, può tornare di moda per l’estate. L’italiano può così affiancare Santi Gimenez in avanti.

Come detto, però, si aspetta il Ds per le decisioni finali. Nel frattempo, come appreso dalla redazione, si sono presi appunti – e non è la prima volta – anche per Diego Coppola del Verona, che aveva fatto tanto bene già nel match di San Siro contro i rossoneri. Su di lui c’è anche la Juventus, ma non è passato inosservato né in casa Napoli né all’Atalanta