Juventus, ‘nuovo’ innesto per il Mondiale per club: può giocare in USA

Nuovo acquisto per il Mondiale per club: la Juventus ha una possibilità e vuole sfruttare le regole FIFA per ottenere il giocatore subito

Momento difficile per la Juventus, con Thiago Motta sempre più vicino all’esonero a causa dello scarso rendimento della sua squadra. E dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League, le sue possibilità di permanenza in vista della prossima stagione si sono ridotte.

In realtà, il tecnico rischia anche di essere esonerato prima dell’inizio del Mondiale per club. Infatti, la Juventus è presente alla prima edizione allargata del torneo, con 32 squadre provenienti da ogni dove. Una competizione che prevede ricchi premi economici e che a questo punto la società non vorrà snobbare. Per tale ragione, servirà anche portare una squadra pronta, che se la giochi fino in fondo. E i dirigenti starebbero pensando anche di sfruttare una norma FIFA, che consentirà di ‘ingaggiare’ un giocatore proprio in vista del Mondiale per club.

Mondiale per club, la Juventus punta a Miretti tra i convocati

Per permettere a Fabio Miretti di giocare e non restare in panchina, tra le riserve, la Juventus ha deciso di lasciar partire il giocatore in prestito già dalla scorsa estate. Il classe 2003 ha avuto modo prima con Gilardino, poi con Viera di mettersi in mostra. E sta disputando un buon campionato, specialmente con il tecnico francese.

Grazie all’estensione del mercato già da giugno e la numerosa lista dei pre-convocati per il Mondiale per club (fino a 50 giocatori), secondo Tuttosport, Fabio Miretti potrebbe rientrare tra i papabili calciatori da inserire in lista. Infatti, il centrocampista finirà il prestito con il Genoa e otterrà l’ok per poter giocare con la Juventus a cavallo tra la fine e l’inizio della nuova stagione.

Il Mondiale per club si disputerà in un periodo particolare della stagione sportiva, ossia tra giugno e luglio, quando solitamente termina e inizia un nuovo anno calcistico. L’evento quadriennale si terrà negli Stati Uniti, in 11 città. La Juventus ha un girone piuttosto interessante, con Manchester City, il Wydad Casablanca e l’Al-Ain. L’esordio dei bianconeri è programmato a Washington il 18 giugno. Le prime due di ogni girone passeranno il turno e accederanno agli ottavi di finale. La strada per East Rutherford, sede della finale nel New Jersey, è lunghissima.