Calciomercato: Miretti in una big, sgarbo alla Juve

Fabio Miretti potrebbe giocare in una big nella prossima stagione. Il centrocampista del Genoa, ancora di proprietà della Juventus, si sta mettendo in mostra in questa stagione.

Calciomercato: le ultime sul futuro di Miretti

Fabio Miretti è sboccato al Genoa. Il centrocampista italiano, durante questa stagione, si è preso la scena con la maglia del Genoa. Dopo un inizio non esaltante sotto la guida di Alberto Gilardino, con l’avvento di Vieira in panchina il classe 2003 si sta consacrando come une delle belle sorprese di questo campionato.

Schierato in posizione più avanzata, da centrocampista di inserimento o addirittura da esterno, Miretti ha trovato finalmente la continuità sperata e durante la gara di ieri contro il Lecce ha messo a segno una bella doppietta che consentirà al Grifone un finale di stagione più tranquillo vista la grande distanza del Genoa dalla quota salvezza.

Prima della gara di ieri, il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini aveva parlato a DAZN proprio della situazione di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus ed obiettivo di mercato di diversi club come il compagno di reparto Frendrup.

Osservatori per Miretti e Frendrup? Juventus nel futuro? “Al momento noi pensiamo solo alle nostre partite. Miretti sta facendo molto bene, la sua crescita nel corso della stagione è sotto gli occhi di tutti. Frendurp ormai è una certezza, è seguito da diversi club, è normale che le big siano interessate”.

Dove giocherà Miretti nella prossima stagione?

La Juventus ad oggi controlla ancora il cartellino di Fabio Miretti. Nonostante la richiesta del Grifone dell’inserimento nella trattativa con i bianconeri di un clausola di acquisto a fine stagione, ad agosto Miretti si era trasferito al Genoa con la formula del prestito secco.

Dunque il Genoa non vanta nessuna opzione di riscatto. Anche a gennaio il Grifone sembrerebbe aver provato ad inserire nella trattativa una clausola per l’acquisto a titolo definitivo il giocatore a fine stagione scontrandosi con la volontà di Miretti che a luglio tornerà alla base.

Tuttavia, se la Juventus non dovesse concedere a Miretti una chance per una maglia da titolare, è altamente probabile che l’entourage del calciatore, vista l’ottima stagione in Liguria, chiederà alla società un incontro ed una cessione.

Del resto in estate Motta aveva “rimandato” Miretti mentre l’interesse per Miretti da parte di altre big, italiane e non, non manca. Uno sgarbo ai bianconeri che, ancora una volta dopo aver ceduto Soulè e Huijsen lo scorso anno, potrebbero fare lo stesso a fine anno e monetizzare ancora.