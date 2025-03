Thiago Motta allontana l’esonero: “Non ci penso, totale fiducia della società”

Juve attesa domani dalla delicata trasferta sul campo della Fiorentina: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

Juventus in piena crisi e che deve rimettersi subito in carreggiata dopo la fragorosa e umiliante sconfitta di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro l’Atalanta.

Domani pomeriggio la ‘Vecchia Signora’ è attesa dalla delicata sfida in casa della Fiorentina, fondamentale per la corsa al quarto posto e che Thiago Motta non può fallire per non peggiorare ulteriormente la propria situazione in panchina. L’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Un passo indietro a fine campionato? Penso solo alla gara con la Fiorentina, non a tutto il resto. Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà nei giorni scorsi, la società mi ha dimostrato totale fiducia“. Motta aggiunge: “Il mio futuro non è la priorità. La priorità adesso è la squadra, la società e la gara di domani. Dobbiamo fare una grande partita e fare un bel risultato. Come mi è stato vicina la proprietà? Su questo non rispondo”.

Sulle pressioni e il momento delicato: “L’allenatore è sempre messo in discussione, però è giusto così. Io per primo mi metto sempre in discussione e analizzo il lavoro quotidiano. La cosa più difficile è rimanere lucido, mantenere la calma e capire cosa dare la priorità per migliorare. La comunicazione con la società è continua, parliamo in maniera costante. Questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà e ripeto: sono il primo a mettermi in discussione“.

Juventus, Thiago Motta e la contestazione: “Io e la squadra dobbiamo cambiare questa situazione”

Thiago Motta torna sulla scoppola rimediata contro l’Atalanta: “Abbiamo sbagliato tante cose, è un risultato duro da digerire. Però bisogno rialzarsi subito, dal primo allenamento. C’era tanta delusione, ma bisogno avere la rabbia di reagire immediatamente. Ho visto bene i ragazzi in settimana, con la voglia di impegnarsi al massimo e presentarsi al meglio alla partita contro la Fiorentina“.

Sulla contestazione dei tifosi della Juve: “Sono nel calcio da tanti anni e ho visto di tutto. Io come la squadra dobbiamo rispettare tutte le opinioni, soprattutto quelle del tifoso che viene a vederci allo stadio e vuole che la propria squadra giochi bene e vinca. Nel nostro stadio c’è un ambiente particolare, non sta a me dire se sia giusto o sbagliato. Alla fine sta a noi dare tutto in campo, trasmettere fiducia con le vittorie per cambiare questa situazione. Adesso l’obiettivo è vincere per raggiungere il nostro obiettivo a fine campionato”.

Infine sul match del ‘Franchi’ e i recuperi dall’infermeria: “Ci aspetta una gara difficile, dopo la vittoria in Europa giocheranno con più fiducia ed entusiasmo. Noi ci siamo preparati al meglio durante la settimana per arrivare pronti alla gara di domani. In più recuperiamo Conceicao, Savona e Rouhi“.