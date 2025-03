Tregua già finita: l’Allianz Stadium torna a contestare la Juventus

Juve sotto dopo il primo tempo contro l’Atalanta: la tifoseria torna a contestare squadra e dirigenza

Juventus fischiata, con l’Allianz Stadium che torna a contestare la squadra di Thiago Motta nel primo tempo del big match contro l’Atalanta.

Prova incolore dopo i primi 45 minuti per la ‘Vecchia Signora’, con i bergamaschi che all’intervallo sono in vantaggio per 1-0 grazie al contestato rigore realizzato da Retugui, a segno anche a Torino dopo il gol firmato all’andata. Juve in difficoltà e salva nel finale di tempo dal palo e da un paio di interventi prodigiosi di Di Gregorio. Il pubblico ha sfogato la propria rabbia fischiando copiosamente la formazione bianconera all’intervallo e tornando a un clima di contestazione come successo nel precedente match di lunedì con il Verona. Dopo la rete dal dischetto di Retegui, la Curva Sud dello ‘Stadium’ ha preso di mira dirigenza e squadra, intonando più volte il corso: “Rispettate i nostri colori” e “Noi siamo la Juve“.

🏟️ #Juventus – La curva bianconera torna a contestare dirigenza e squadra dopo il vantaggio ospite con #Retegui: “Rispettate i nostri colori” #JuveAtalanta 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 9, 2025

È durata quindi poco la tregua della tifoseria dopo la durissima contestazione contro il Verona, successiva alla clamorosa eliminazione della squadra di Thiago Motta dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. La Juventus adesso è chiamata a reagire nella ripresa per non complicare la corsa per un posto in Champions League.