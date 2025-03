Thiago Motta resta a rischio esonero. Il tecnico della Juventus, dopo la clamorosa debacle in casa contro l’Atalanta che ha posto fine ai sogni scudetto bianconeri, resta sulla gratica.

Juventus: chi è in pole in caso di esonero

La Juventus attende una reazione dalla squadra e dal proprio allenatore. La gara contro la Fiorentina di oggi sarà decisiva per il futuro di Thago Motta sulla panchina della Juve.

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, la società bianconeri continua a non essere sicura della conferma del tecnico in panchina fino al termine della stagione. I bianconeri, per questa ragione, nel corso degli ultimi giorni avrebbero sondato diverse idee in caso di esonero.

I bianconeri non sono soliti mandar via un tecnico a stagione in corso, tuttavia l’incombenza del Mondiale per Club non permetterà in estate alla Juve di programmare la prossima stagione in maniera consuetudinaria. Per questo motivo la dirigenza, in caso di risultati negativi anche nelle prossime uscite dei bianconeri, potrebbe optare per un addio anticipato a Thiago Motta.

Dopo aver lanciato fortemente la candidatura di Roberto Mancini per la panchina della Juventus, il giornale di Torino nell’edizione odierna a rincarato la dose, perchè senza un risultato positivo a Firenze, Motta potrebbe essere sollevato dall’incarico prima della sosta.

A quel punto il profilo di Roberto Mancini sarebbe in pole per prendere il posto dell’italo-brasiliano. L’ex ct conosce bene la Serie A, ed in carriera si è sempre dimostrato un grandissimo gestore. L’uomo giusto per portare ai bianconeri l’obiettivo qualificazione in Champions League e per mettere fine alle controversie all’interno del gruppo, dopo i problemi con i senatori di questa stagione.

Ad oggi l’ex commissario tecnico sarebbe in vantaggio nella corsa due con Stefano Pioli, che per firmare subito con la Vecchia Signora dovrebbe liberarsi del contratto in essere con l’Al-Nassr. Non una strada semplice e percorribile in pochi giorni durante la sosta. Ma il vero nome forte sul quale potrebbe puntare la Juventus è quello di Xavi.

Juventus: tra Mancini e Pioli spunta la sorpresa?

Dunque, tra i due allenatori italiani, ad avere la meglio potrebbe essere l’ex allenatore del Barcellona Xavi.

Lo spagnolo, secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, intrigherebbe molto la dirigenza per diverse ragioni. Se si partisse con un nuovo progetto in estate, probabilmente sarebbe l’ex centrocampista la soluzione preferita dalla Juve, ma la corsa al 4o posto in campionato ed il fatto che Xavi non conosca il campionato italiano, ad oggi potrebbe rappresentare un problema (il caso Conceicao docet).