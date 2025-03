Svelato l’incedibile della Juventus. E non è Kenan Yildiz

Le ultime di calciomercato sui bianconeri. L’affare in Premier non dovrebbe andare in porto: ecco tutti i dettagli

È uno dei giocatori costati meno alla Juve, ma forse uno dei più sentiti di Giuntoli. Il Football Director è nel mirino per le ultime due sessioni di calciomercato, specie per quella della scorsa estate dove sono stati impegnati poco meno di 200 milioni.

Finora hanno toppato le operazioni più impegnative, ovvero Douglas Luiz e Koopmeiners. Ma non ha entusiasmato nemmeno Nico Gonzalez, tra prestito e obbligo un investimento di quasi 40 milioni di euro. Il miglior affare estivo, invece, è senza dubbio Khephren Thuram. Circa 20 milioni per un centrocampista giovane e di grandi prospettive, uno che è stato sempre capace di spaccare in due le partite. Ecco perché è inspiegabile la sua gestione da parte di Thiago Motta: il tecnico lo ha tenuto fuori in alcune delle partite più importanti, vedi il ritorno a Eindhoven dello spareggio Champions.

Tra i positivi bisogna poi inserire Michele Di Gregorio, di fatto il primo vero acquisto della gestione giuntoliana. Tra prestito e riscatto una quindicina di milioni per quello che il dirigente juventino considera una sorta di ‘nuovo Peruzzi’. L’ex Monza non ha fatto cose scintillanti, ma nemmeno disastri. Il suo picco resta la supersfida di Champions con il Manchester City: fenomenale la parata su Haaland. È stato un gesto tecnico che ha attirato su di lui l’interesse del City stesso, in particolare di Pep Guardiola chiamato a scegliere il successore di Ederson. In estate il brasiliano dovrebbe andare via, destinazione Arabia.

Il Manchester City ci prova per Di Gregorio: la risposta della Juve

Secondo le indiscrezioni provenienti dal sito spagnolo ‘Fichajes’, i ‘Citizens’ hanno già bussato alla porta della Juve per Di Gregorio. La risposta dei bianconeri, tuttavia, è stata negativa. Il portiere cresciuto nel vivaio dell’Inter sarebbe incedibile.

In sostanza Di Gregorio sembra essere l’unico incedibile di tutta la rosa. Uno si aspetterebbe Yildiz, o lo stesso Thuram, invece per il portale ispanico è lui l’intoccabile della rosa. A meno di una proposta clamorosa che ora non è nell’aria. Come noto il City è fortemente interessato pure a Cambiaso, ma lo vedremo se questo interesse si tramuterà o meno in qualcosa di più concreto. Cioè in un’offerta scritta a cui sarebbe difficile dire di no.