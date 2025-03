Nico Paz resta in Serie A, ma il Real Madrid fa fuori l’Inter

Per i nerazzurri, arrivano notizie non incoraggianti per Nico Paz: la svolta di mercato determinata dai ‘Blancos’ sull’argentino

Ancora una volta, una ottima prestazione per Nico Paz in campo con il Como, a confermare il talento potenzialmente smisurato del centrocampista argentino. Non è bastata, ai lariani, per uscire con punti dalla gara con il Milan, con i rossoneri che nel secondo tempo hanno rimontato, ma gli uomini di Fabregas sono usciti dal campo con l’onore delle armi e il numero 79 ha acceso ancora una volta i riflettori su di sé. Già da adesso, Nico Paz è un uomo mercato che infiamma la futura sessione di trattative.

Sugli spalti di San Siro, c’era chi lo osservava con grande interesse, sognando magari di vederlo con un’altra maglia indosso. Non è un mistero, ormai, che Nico Paz sia un obiettivo conclamato dell’Inter. Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter ha un grande alleato in Pablo Paz, padre del calciatore e grande amico del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

E’ una Inter che progetta un mercato estivo di grande impatto, con un monte operazioni tra entrate e uscite da almeno 100 milioni di euro. Marotta e i suoi collaboratori sperano che Nico Paz possa essere il fiore all’occhiello di questa strategia, ma nonostante gli sforzi che i nerazzurri stanno profondendo in merito è risaputo che la trattativa non è facile, anche perché oltre al Como c’è il Real Madrid come attore principale. E proprio le intenzioni dei ‘Blancos’ taglierebbero fuori i campioni d’Italia.

Inter, strada in salita per Nico Paz: accordo tra Real Madrid e Como

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, ci sarebbero contatti in corso tra il Como e il Real Madrid per determinare il futuro di Nico Paz. Una prima intesa di massima porterebbe alla permanenza del giocatore in riva al lago per almeno un’altra stagione.

Una sorta di ‘gentlemen agreement’ secondo cui il Real si impegnerebbe a non esercitare il primo diritto di recompra in estate, per far maturare per un altro anno il giocatore nella squadra di Fabregas. Le parti intenderebbero riaggiornarsi tra circa un mese e mezzo per suggellare questo patto.