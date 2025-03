Non solo Nico Paz: Inter, più di 100 milioni per 10 affari

Le ultime novità sui nerazzurri nella nuova puntata di TiAMoCalciomercato. Non solo l’argentino, il club di Oaktree ha messo nel mirino due talenti del Como

Nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo approfondito pure il tema Inter. Un’Inter che sarà tra le protagoniste assolute della prossima sessione estiva.

Come sottolineato da Lorenzo Polimanti, “tra entrate e uscite i nerazzurri supereranno le dieci operazioni, movimentando un centinaio di milioni”.

Inter, obiettivo Nico Paz: “Il papà spesso a cena con Zanetti”

Uno dei grandi obiettivi in entrata è e sarà Nico Paz: “Il Como farà il possibile per trovare una formula che possa consentirgli di trattenerlo ancora – ha dichiarato il nostro direttore Eleonora Trotta – Ma il papà è spesso a cena con Javier Zanetti e l’Inter fa davvero sul serio”.

Ricordiamo che il Real Madrid vanta, oltre a una percentuale sulla futura rivendita (il 50%), una opzione di riacquisto per i prossimi tre anni da 9 milioni a salire.

“Zalewski vuole restare all’Inter. Occhio a Pellegrini”

Da Nico Paz alla possibile conferma di Zalewski, partito forte e poi stoppato dall’infortunio al polpaccio della gamba destra: “Il suo riscatto (fissato a 6,5 milioni, ndr) potrebbe essere un’idea, certamente il suo obiettivo è quello di rimanere all’Inter”, sottolinea Eleonora Trotta prima di aprire a un possibile ritorno di fiamma per Lorenzo Pellegrini.

“L’agente è lo stesso di Zalewski, in più lui è in scadenza nel 2026. Pellegrini è un profilo gradito all’Inter, la quale potrebbe avere delle chance in più rispetto al Napoli“.

Non solo Nico Paz, l’Inter ha messo nel mirino anche Diao del Como

Dall’entrate alle cessioni, piccole o grandi come sarebbe quella di Marcus Thuram: “Se arrivasse una offerta da 50/60 milioni, magari dal Psg, l’Inter potrebbe prenderla in considerazione visto che è stato preso a zero”.

“A proposito di attacco – ha evidenziato Eleonora Trotta in conclusione, riaprendo il fronte entrate nerazzurre – ci sono stati degli approfondimenti dell’Inter su Assane Diao“. Il classe 2005, compagno di Nico Paz al Como, ha avuto un impatto incredibile in Serie A. Il club degli Hartono lo ha pagato 12 milioni e in estate potrebbe chiedere anche il triplo. Per l’Inter e le altre società interessate, quindi, occorrerebbe un investimento importante.