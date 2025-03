Il Milan raddoppia: Fabregas porta anche il gioiello del Como

Lo spagnolo è nella lista per il dopo Conceicao in panchina: gli occhi del ‘Diavolo’ anche sul talento della squadra lariana

Il destino al Milan sembra ormai segnato per Sergio Conceicao. Non c’è futuro in rossonero per il tecnico portoghese, destinato a lasciare Milanello a fine campionato.

L’ex Porto però non molla e crede ancora a una qualificazione in Champions League che avrebbe del miracoloso. Il successo in rimonta nella trasferta di Lecce ha ridato un po’ di fiducia a tutto l’ambiente e Conceicao carica la sua squadra in vista delle ultime dieci giornate. Oggi a San Siro arriva l’insidioso Como e il secondo successo consecutivo rilancerebbe le ambizioni europee del Milan. Il club di Cardinale non vuole restare fuori dalle competizioni internazionali e anche una possibile qualificazione in Europa League salverebbe il salvabile a Milanello. Senza contare il doppio derby di Coppa Italia, che in parte potrebbe riscattare una stagione fallimentare e dove la vittoria in Supercoppa al momento non può bastare.

Calciomercato Milan, non solo Fabregas: c’è anche Assane Diao tra gli osservati speciali

Intanto impazza il toto nomi sul nuovo allenatore del Milan, con Conceicao che si ha risposto a muso duro a chi ormai dà per scontato l’esonero a fine stagione: “Non posso controllare ciò che dicono gli altri. Certe volte sembra che si manchi di rispetto a chi lavora, ma sono nel calcio da tanti anni e ci sono abituato”, le parole in conferenza stampa dell’ex Porto.

La società di Via Aldo Rossi dovrà sciogliere prima le riserve sul nuovo Direttore sportivo, ma sembrerebbero in ascesa le quotazioni per un ritorno di Allegri alla guida del ‘Diavolo’. Nel lotto dei candidati c’è inoltre Cesc Fabregas, questo pomeriggio avversario al ‘Meazza’ e bestia nera da giocare per i rossoneri. Il lavoro dello spagnolo sulla panchina del Como è sotto gli occhi di tutti e oltre alle big di Premier League anche il Milan starebbe facendo un pensierino sull’ex centrocampista. Valutazioni e riflessioni quindi su Fabregas per il dopo Conceicao, ma antenne dritte anche sui diamanti pregiati dei lariani per il club rossonero.

Le prestazioni di Assane Diao non hanno infatti lasciato indifferente il Milan, con il talento senegalese che intriga il ‘Diavolo’ soprattutto se dovesse esserci un’altra rivoluzione nel reparto offensivo in estate. L’ex Betis ha lasciato il segno nella gara d’andata e la sua valutazione è schizzata intorno ai 25 milioni di euro. Su Diao inoltre da segnalare anche l’interesse dei cugini dell’Inter, che in casa comasca corteggiano però soprattutto l’altro gioiellino Nico Paz.