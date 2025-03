Milan-Como, Conceicao: “Si parla solo di futuro. Ecco il nostro obiettivo”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in vista della sfida di campionato contro il Como di Cesc Fabregas

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao, che domani affronter√† il Como di Cesc Fabregas. In questi giorni non si √® fatto altro che scrivere del sostituto del tecnico portoghese, oltre che del nuovo Direttore sportivo.

Si √® parlato, invece, poco della sfida di San Siro. Sfida che il Diavolo √® obbligato a vincere per poter continuare a coltivare l’obiettivo di qualificarsi in Europa.

La conferenza stampa di Conceicao

Due settimane di lavoro senza infrasettimanali – “E’ importante lavorare su delle situazioni di gioco dove avevamo bisogno. La risposta dei ragazzi, a livello di spirito, √® stata fantastica. Abbiamo lavoro anche sull’aspetto fisico”.

Champions – “Lavoriamo per avere un’evoluzione a livello di squadra. Noi pensiamo al presente, non penseremo troppo in avanti. Si vede la gioia nel lavorare. Stiamo lavorando forte e loro sono contenti. Il gruppo sta bene, ho ricevuto risposte fantastiche. Alla fine faremo i conti”.

Una settimana – E’ da un mese e mezzo che si parla del Milan del futuro dopo Conceicao. Io non posso controllare quello che dicono gli altri, ma solo i miei giocatori. Il resto √® quel che √®. Siamo abituati, √® il calcio”.

“Desiderio di battere Fabregas visto che √® stato accostato al Milan? Non pu√≤ essere una motivazione, la motivazione nasce dal volere vincere la partita contro un allenatore bravo che guida una squadra di qualit√†”

Rammarico di non essere arrivato prima – “Non c’√® perch√© conoscevo il calendario quando ho scelto il Milan”

Leao decisivo dalla panchina – “Non mi piace individualizzare. E’ uno dei migliori giocatori del campionato italiano e pu√≤ essere uno dei migliori al mondo. E’ disponibile sia dall’inizio che dal 40esimo. Abbiamo un rapporto fantastico ed √® pronto ad aiutare la squadra”.

Mancanza di equilibrio – “Quando l’avversario fa un gol c’√® sempre un errore, o collettivo o individuale. Bisogna lavorare sui dettagli per crescere. Abbiamo giocatori veloci, stiamo lavorando per trovare l’equilibrio giusto”

Risposta a Sacchi – “Dovreste chiedere a La Gazzetta dello Sport visto che sono loro a parlare con Sacchi. Io ho una grande stima per lui, gli do un grande abbraccio”.

Loftus-Cheek – “Sta al 100% anche se non √® pronto per 90 minuti. E’ un centrocampista che mi piace molto, arriva bene in area avversaria, √® un mostro fisicamente. Lo scorso anno ha fatto 10 gol”.

Theo Hernandez – “E’ uno che non posso castrare, devo lasciargli la libert√† di esprimere la sua capacit√† offensiva. Deve dare quello che ha dato contro il Lecce negli ultimi 30 metri”