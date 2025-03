Emissari dell’Inter per Monza-Parma: tre gli osservati speciali | CM.IT

Gli osservatori del club nerazzurro presenti all’U-Power Stadium per l’anticipo di campionato tra i padroni di casa e i ducali: tutti i nomi sul taccuino della dirigenza campioni d’Italia

Oltre a Massimiliano Allegri e al designatore arbitrale Rocchi, non mancano neanche gli osservatori di diversi club italiani e stranieri all’U-Power Stadium per lo scontro salvezza tra Monza e Parma.

Come spesso succede sulle tribune dell’ex ‘Brianteo’ ci sono anche gli emissari dell’Inter, ufficialmente per seguire le prestazioni di Tomas Palacios. C’è poco da annotare però sul giovane difensore argentino, in prestito da gennaio nella formazione brianzola ma che con il ritorno di Nesta in panchina sta trovando poco spazio. Anche oggi il classe 2003 è stato escluso dall’undici titolare, collezionando appena quattro presenze (tre dal primo minuto) con la casacca del Monza. Cessione quindi finora poco fruttuosa per Palacios, destinato a lasciare la vicina Brianza a fine campionato e con l’Inter che potrebbe optare per un nuovo prestito in estate per consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Inter, non solo Palacios: Bernabé e Leoni nei radar nerazzurri

Malgrado la mancata presenza in campo di Palacios, gli osservatori dell’Inter hanno comunque rimediato seguendo da vicino (e non è la prima volta) Adrian Bernabé.

Il gioiello del Parma piace da tempo alla dirigenza nerazzurra ed è nella lista del Ds Ausilio per rinforzare il centrocampo dei campioni d’Italia. Il 23enne spagnolo nel ruolo è un’alternativa a Ricci, quest’ultimo in cima alla lista del club di Viale della Liberazione per la mediana di Simone Inzaghi. Bernabé – al rientro tra i titolari dopo l’ennesimo infortunio stagionale – continua ad avere tanti estimatori tra Italia ed estero, visto che in Serie A piace anche a Juventus, Milan e Torino. Oltre all’ex talento del Manchester City, sul taccuino dell’Inter in casa ducale c’è inoltre Giovanni Leoni: il giovanissimo difensore classe 2006 già l’anno scorso era nei radar dei nerazzurri, prima del trasferimento dalla Sampdoria al Parma.