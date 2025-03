A Monza spunta Allegri: pomeriggio con Galliani, sullo sfondo c’è il Milan | VIDEO CM.IT

L’ex Juventus è presente all’U-Power Stadium per seguire il match tra i padroni di casa e il Parma: il tecnico è uno dei candidati per la panchina del ‘Diavolo’

Il Monza di Adriano Galliani si gioca le ultime speranze salvezza nello scontro diretto contro il Parma e a dar man forte al Ceo brianzolo sugli spalti c’è anche l’amico Massimiliano Allegri.

Ospite d’eccezione all’U-Power Stadium per l’anticipo di campionato, con l’ex allenatore della Juventus arrivato poco dopo le 14 allo stadio per assistere al match tra i padroni di casa e la formazione ducale. Allegri si è intrattenuto prima della partita con Galliani e gli altri dirigenti del Monza, prima di prendere posto in tribuna a fianco dell’Ad biancorosso. Sorridente e pronto a scambiare qualche battuta con i presenti, l’allenatore toscano negli ultimi tempi è stato accostato alla panchina del Milan dopo la traumatica rottura l’anno scorso con la Juve.

Allegri all’U-Power Stadium per Monza-Parma: l’ex Juve è tra i candidati per la panchina del Milan

Allegri è nel lotto dei candidati della dirigenza rossonera per il dopo Conceicao e per il livornese si tratterebbe della seconda parentesi alla guida del ‘Diavolo’ dopo il ciclo dal 2010 al 2013, dove conquistò uno scudetto nella stagione 2010/2011.

Il tecnico, prendendo posto allo stadio per seguire il match tra Monza e Parma, non ha rilasciato ovviamente battute sul suo futuro e il ritorno in panchina dopo l’addio alla Juventus. Allegri di recente ha ricevuto diverse proposte dall’estero – specialmente dall’Arabia Saudita – ma tutte però rispedite al mittente, vista la volontà di ripartire dall’Italia e dalla Serie A. Nelle prossime settimane se ne saprà certamente di più sull’eventuale approdo al Milan e decisiva in questo senso sarà anche la scelta sul nuovo Ds da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi.

👀 Eccolo Massimiliano #Allegri all’U-Power Stadium per #MonzaParma: il tecnico toscano è uno dei candidati per la panchina del #Milan in vista della prossima stagione 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/BGISnJGRJA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 15, 2025

Vista l’amicizia tra i due, chissà se Galliani non abbia dato qualche consiglio all’allenatore toscano in merito a un possibile ritorno a Milanello, con l’attuale Ceo del Monza che nell’estate 2010 puntò proprio su Allegri (dopo l’ottima stagione al Cagliari) per la panchina rossonera.