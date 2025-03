Juventus, accuse shock dell’ex: “Mi hanno costretto a farlo”

Non solo il caos crescente intorno a Thiago Motta, per la Juventus arrivano dichiarazioni pesanti di un calciatore venduto in estate

Non sono giorni certamente sereni per tutta la Juventus, dalla parte sportiva a quella dirigenziale. Dopo la debacle interna contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, che segue le cocenti eliminazioni in Champions League contro il PSV Eindhoven ai playoff e contro l’Empoli ai quarti di Coppa Italia, si è aperto il dibattito sul futuro dei bianconeri.

L’allenatore Thiago Motta è finito, e non potrebbe essere altrimenti, sulla graticola e già si parla di un possibile cambio della guida tecnica alla fine della stagione in corso, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2027. I risultati della squadra, sotto tutti i punti di vista, non possono essere soddisfacenti e sono molti i tecnici accostati al club piemontese in vista della prossima stagione. Per alcuni si tratterebbe di un ritorno, vedi Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, per altri di una prima volta, come Stefano Pioli e Roberto Mancini, solo per citarne alcuni. Adesso, però, c’è da pensare al campo e al quarto posto da difendere con le unghie e con i denti, visto che è l’ultimo che garantisce l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

La mancata conquista dell’ultimo obiettivo stagionale rimasto creerebbe problemi seri, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la panchina, con Motta che in quel caso sarebbe con entrambi i piedi fuori dalla Juve. Ma attenzione anche alla prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina dei tanti ex, compreso mister Raffaele Palladino: un’eventuale altra sconfitta, potrebbe mettere in discussione fin da subito il posto occupato dall’italo-brasiliano. In questo contesto già incandescente, sono arrivate delle dichiarazioni scoppiettanti di un giocatore ceduto questa estate dalla Juventus.

Huijsen attacca la Juventus: “Mi hanno costretto ad andare via”

A parlare è stato Dean Huijsen, 19enne difensore spagnolo ceduto al Bournemouth per 18 milioni di euro, bonus inclusi. E non le ha mandata a dire: “Se la Juve si è comportata male? Forse. Sono andato in prestito alla Roma, poi sono tornato e il primo giorno dopo la pausa estiva mi hanno detto che dovevo andarmene – le sue parole a ‘Marca’ – Mi hanno anche assicurato che non mi avrebbero costretto. Alla fine, però, lo hanno fatto facendomi allenare da solo e cose del genere. È stato brutto, anche perché ero lì da tre anni, dall’Under 17, e volevo solo avere una chanche per provare a giocare in prima squadra. Il calcio è duro, ero un po’ turbato. Se hanno pensato che fosse una cosa buona vendermi, lo accetto”. Nel frattempo, il calciatore ha accumulato ben ventidue presenze in Premier League, condite da due gol, fornendo ottime prestazioni e attirando le attenzione di diversi top club europei. Mentre la Juve in difesa ha accusato diversi problemi in stagione: che sia già arrivato il tempo del pentimento? Ai posteri l’ardua sentenza.