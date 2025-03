Serie A, Mancini torna in una big: battuti Gasperini e Pioli

L’ex ct della Nazionale Roberto Mancini sta per tornare in Serie A e sta per farlo in grande stile, accettando una delle sfide più probanti che ha da offrire oggi il nostro campionato. Anche le tempistiche potrebbero essere anticipate per il ritorno del Mancio.

Non è mai facile subentrare a stagione in corso: ci sono equilibri di spogliatoio e societari che vanno subito capiti e interpretati, una tifoseria spesso delusa che vede nel prossimo allenatore un salvatore. Senza contare le tempistiche strette, anzi strettissime, per lavorare con il gruppo e far sì che questo segua i dettami che gli si vuol comunicare. Tutta roba che l’ex tecnico dell’Inter ha considerato, ma, secondo Tuttosport, potrebbe comunque arrivare presto una fumata bianca: Roberto Mancini torna in Serie A, accomodandosi forse sulla panchina più difficile.

Proprio lui, che ha una storia che lo lega indissolubilmente ai colori dell’Inter, con la quale ha vinto tanto. Dal 2004 al 2008 infatti ha vinto 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. E sebbene il primo sia ancora animato da polemiche, i secondi sono stati di dominio assoluto, con 97 punti nella stagione 06/07, un record all’epoca.

Mancini interruppe anni di digiuno ed è quello che potrebbe tornare a fare molto presto anche nel suo prossimo club di Serie A, alle prese con l’ennesima ricostruzione, ormai quasi certa. Resta da capire se dovrà arrivare in questa stagione o per la prossima. La sua ultima esperienza lo lega all’Arabia Saudita, dove ha guidato la Nazionale in 18 partite totalizzando 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, per una media di vittorie del 38,9%.

Serie A, Mancini in pole position per la panchina della Juventus

Mancini torna in Serie A e va alla Juventus? Secondo Tuttosport non è un’ipotesi marginale. Anzi, ad ora la candidatura del tecnico di Jesi è la più forte. Di lui piace ovviamente l’esperienza internazionale, la capacità di allenare in piazze dove c’è grande pressione e la gestione di un gruppo formato da campioni.

Tutte caratteristiche che lo mettono davanti a gente come Gasperini (che ne frattempo continua ad essere corteggiato dalla Roma), Xavi Hernandez e Stefano Pioli. Sullo spagnolo, pur gradendo il suo modo di fare calcio, restano dei dubbi per quel che riguarda la sua conoscenza del calcio italiano.

Se la Vecchia Signora dovesse invece decidere di posticipare il riassetto del proprio staff tecnico, allora si farebbe largo l’ipotesi di un traghettatore meno blasonato rispetto ai nomi fatti finora. Oltre al profilo di Magnanelli, l’altro nome da tenere presente è quello di Massimo Brambilla.