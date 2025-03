Juventus, sostituto Thiago Motta: arriva subito in panchina

Se l’esonero di Thiago Motta da parte della Juventus dovesse arrivare in tempi brevi, allora il nuovo allenatore essere quello indicato stamattina da Tuttosport, con una mossa a sorpresa.

La sconfitta contro l’Atalanta ha prodotto delle scorie pesantissime, anche se molti ex bianconeri continuano a ripetere che esonerare Thiago Motta adesso sarebbe un errore. Sempre sulle pagine di Tuttosport questa mattina leggiamo gli autorevoli pareri dei vari Tacchinardi, Di Livio, Birindelli, Legrottaglie: “inutile mandarlo via adesso“, “fondamentale la sfida di Firenze“, “si pensi ad un progetto e non ad un traghettatore“. Eppure sulle pagine dello quotidiano si legge come l’addio di Thiago Motta possa arrivare anche subito per avere un nuovo allenatore alla Juventus.

Le strade per sostituirlo, come spesso accade, sono diverse. Ad oggi sono salite le quotazioni di Gasperini: è evidente che per dna e mentalità sia perfetto per la Juventus. Non solo, c’è anche il nome di un altro big come Xavi Hernandez, che pochi giorni fa si è detto affascinato dal calcio italiano. Resta l’ipotesi Tudor, punto d’incontro tra esigenze economiche, conoscenza dell’ambiente bianconero e idee calcistiche gradite al board bianconero.

Questi però sono i grandi nomi che inevitabilmente arriverebbero in panchina solo a fine stagione, o comunque al termine del campionato di Serie A. Secondo Tuttosport ci sono anche due soluzioni che potrebbero tornare utili anche in tempi brevissimi.

Juventus, spunta l’ex collaboratore di Allegri Francesco Magnanelli come sostituto di Thiago Motta

Francesco Magnanelli sostituto di Thiago Motta alla Juventus? È una possibilità. L’attuale allenatore della Primavera della Juventus ha già lavorato con la prima squadra al fianco di Max Allegri, in quella fase storica dove anche al tecnico toscano si chiedeva un gioco più propositivo. Se traghettatore dovesse essere, allora è probabile che sia lui. L’altro nome in quest’ottica è quello di Francesco Brambilla, che oggi guida la Juve Next Gen.

Più difficile chiedere ad un tecnico oggi esterno al club di sobbarcarsi un tale peso senza avere la certezza di un progetto a medio-lungo termine. Molto dipenderà dalla gara contro la Viola: se dovesse arrivare un’altra sconfitta, allora in ballo ci sarebbero i punti per arrivare ad un 4° posto che oggi è vitale. In quel caso sarebbe quasi obbligatorio per la Juventus esonerare Motta e quel punto il nome di Francesco Magnanelli tornerebbe di tremenda attualità.

Ex Sassuolo dal 2005 al 2022, Francesco Magnanelli è approdato alla Juventus nel 2023 quale collaboratore tecnico di Max Allegri, diventando quest’anno allenatore della Primavera, con la quale ha trovato continuità di prestaizoni e risultati.