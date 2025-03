Juventus, 33 milioni buttati? Rilancio o addio immediato in estate

Non rischia soltanto Thiago Motta alla Continassa: finale di campionato decisivo anche per il futuro di diversi big della rosa bianconera

La Juventus si lecca le ferite e cerca di ripartire nella delicatissima trasferta sul campo della Fiorentina, fondamentale per la corsa Champions e per delineare il futuro alla guida tecnica di Thiago Motta.

Il clima è sempre più bollente alla Continassa, con la posizione del tecnico che scricchiola e non poco al timone della ‘Vecchia Signora’. L’ex Bologna non rischia l’esonero a stagione in corso, però un nuovo tracollo a Firenze rimetterebbe tutto in discussione anche nell’immediato. A Motta serviranno l’accesso tra le prime quattro e anche una svolta sul piano del gioco per tenersi stretta la panchina della Juve, mai così in discussione come negli ultimi giorni.

L’umiliazione rimediata domenica con l’Atalanta pesa come un macigno, con i bianconeri usciti tra i fischi e la pesante contestazione dell’Allianz Stadium. Dirigenza e società si aspettano una svolta già dalla gara contro la Fiorentina, che sarà un banco di prova importante anche per diversi giocatori della rosa juventina.

Calciomercato Juventus, delusione Nico Gonzalez: futuro in bilico

Tra questi spicca soprattutto Nico Gonzalez, attesissimo ex della sfida e che finora ha deluso – al pari degli altri big Douglas Luiz e Koopmeiners – nella sua avventura alla Juventus. Ieri il numero 11 si è allenato individualmente alla Continassa, svolgendo un lavoro personalizzato che era già stato programmato a inizio settimana.

Non filtrano preoccupazioni sulla sua disponibilità a Firenze, mentre ci sono tanti punti interrogativi sulle sue prestazioni con la casacca bianconera. L’argentino non ha lasciato il segno e nelle ultime uscite è stato tra più peggiori della formazione di Thiago Motta. Contro l’Atalanta durante la sostituzione nella ripresa è stato bersagliato dai fischi dell’Allianz Stadium, cosa che probabilmente si ripeterà a Firenze stavolta da parte degli ex tifosi viola. Le ultime dieci partite saranno perciò importanti per Nico Gonzalez per cercare il riscatto e allontanare i rumors che lo vogliono già lontano da Torino la prossima estate. A febbraio si è materializzato il riscatto dalla Fiorentina dell’attaccante, che esclusi bonus e oneri è costato alla Juventus 33 milioni di euro (25 più gli 8 del prestito oneroso).

Il nazionale albiceleste ha un contratto fino al 2029, a poco meno di 5 milioni lordi all’anno. Al termine della stagione a bilancio peserà circa intorno ai 27 milioni e non sarà facile quindi piazzarlo sul mercato in caso di eventuale cessione. Il futuro è in discussione e proprio dalla Fiorentina può partire la rincorsa di Nico Gonzalez per rilanciarsi e tenersi stretta la Juve.