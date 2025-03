Fiorentina-Juventus, niente trasferta: è UFFICIALE

Periodo negativo per la Juventus, con Thiago Motta sempre più in difficoltà dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: arriva il comunicato per la trasferta a Firenze

A Firenze non tira buona aria, considerate l’allerta meteo e la piena dell’Arno. La gara potrebbe essere a rischio, nonostante sia programmata a domenica 16 marzo, ma verranno valutate nelle prossime ore le condizioni metereologiche e dello stadio Artemio Franchi.

Ad ogni modo, Fiorentina-Juventus vedrà l’assenza degli ultras ospiti. Infatti, sta circolando una storia Instagram dal profilo degli ultras della Nord Est bianconera che comunica la propria protesta contro dirigenza e squadra in vista del prossimo match di campionato. Un silenzio assordante. Lo stesso che probabilmente accompagnerà la formazione di Thiago Motta nelle successive gare casalinghe, visto le prestazioni poco convincenti.

Fiorentina-Juventus, ultras in protesta: “Uno scempio”

Attraverso una storia Instagram, il gruppo ultras Nord Est Juve comunica che non prenderà parte alla trasferta verso Firenze: “In casa il silenzio sarà sempre assordante e in trasferta a Firenze non ci saremo perché non ci meritate. Non ci sono più parole per descrivere lo scempio. Non ci avrete mai come volete voi, la Juve siamo noi”.

Parole forti contro tutto il mondo bianconero, dopo le due eliminazioni di fila tra Champions League e Coppa Italia. La Juventus, perdendo poi contro l’Atalanta, si è automaticamente tirata fuori dalla corsa Scudetto, anche se l’aritmetica direbbe il contrario. Ma visto l’andamento e la stagione delle altre avversarie, sembrerebbe utopistico vedere una rimonta così imponente per le ultime 10 partite di campionato.

Bisogna aggiungere che il dissenso dei supporter della Juventus nasce proprio in casa, all’Allianz Stadium. Una volta un fortino dove sentirsi sicuri. Ora i nemici della stessa Juventus di Thiago Motta sono seduti sugli spalti dello stadio di casa. Dopo le ultime prestazioni casalinghe i fischi sono stati impetuosi e come ricordato da Thiago Motta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, sono anche giusti e meritati.

Fischi che sono stati assordanti anche dopo l’umiliante 0-4 subito contro l’Atalanta, forse l’apice di una stagione da dimenticare nonostante le sole due sconfitte in campionato. Il problema, però, sono tutti quei pareggi accumulati nel corso dell’anno, che hanno mostrato tutti i limiti e le fragilità di un gruppo ancora poco solido e coeso.