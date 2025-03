L’Atalanta passeggia sulla Juventus: notte da incubo, sprofonda Thiago Motta

I nerazzurri vincono quattro a zero in casa dei bianconeri e per l’allenatore juventino la situazione diventa molto complicata

Dura un tempo la Juventus che, soprattutto grazie a Di Gregorio, riesce a restare incollata all’Atalanta: l’1-0 all’intervallo però è un risultato bugiardo per quanto visto in campo e la verità è ristabilita nei secondi 45 minuti: dopo Retegui segnano anche De Roon, Zappacosta e Lookman per un 4-0 che ferisce il popolo bianconero che protesta prima e abbandona poi la squadra a sé stessa.

Una Juventus irriconoscibile che sceglie il modo peggiore per abbandonare la suggestione scudetto e mette ore in dubbio anche il piazzamento Champions. Vincendo contro l’Udinese la Lazio si riprenderebbe il quarto posto e metterebbe nei guai, più di quello che già è, Thiago Motta.

La svolta del match arriva poco prima della mezz’ora. McKennie colpisce il pallone con il braccio nell’area bianconera, Sozza fischia il rigore e Retegui lo trasforma. Qui finisce in pratica la partita della Juventus che ringrazia il palo e un super Di Gregorio e riesce ad andare all’intervallo sotto soltanto di un gol.

Serie A, Juventus-Atalanta 0-4: la nuova classifica

La ripresa però non porta alla reazione immaginata dal popolo bianconero. L’Atalanta raddoppia subito con De Roon su una dormita della retroguardia bianconera, quindi dilaga con le rete di Zappacosta e Lookman.

Un tracollo che fa infuriare i tifosi che sugli spalti prima contestano, quindi abbandonano lo stadio lasciando da sola la squadra. Una squadra che non ha mostrato alcun tipo di reazione dopo aver subito la prima rete e che ora si ritrova in una situazione particolarmente complicata. Toccherà a Thiago Motta, salvo clamorosi ribaltoni, trovare la strada per blindare almeno il quarto posto e chiudere la stagione al meglio possibile. Poi sarà il momento di fare luce su una stagione fallimentare. Stasera però è soltanto buio pesto per la Juventus.

JUVENTUS-ATALANTA 0-4: Retegui, De Roon, Zappacosta, Lookman

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio* e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo ore 18; Atalanta-Inter domenica 16 marzo ore 20.45.