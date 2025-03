Fiorentina-Juve a rischio rinvio, è allarme rosso: “Situazione preoccupante”

A Firenze bisognerà valutare la situazione in vista anche del match di domenica al Franchi che vale tantissimo per entrambe le squadre

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 – Draghi, vicepresidente del consiglio comunale di Firenze, ha invitato la sindaca Funaro “a valutare, insieme agli organi preposti, se chiedere il rinvio del match in programma Domenica prossima”. Al momento la partita dovrebbe giocarsi, ma la situazione è in evoluzione.

Il campionato di Serie A è arrivato ormai nella sua fase conclusiva, con tutti gli obiettivi ancora totalmente in ballo. Lo scudetto è una corsa a tre, con l’Atalanta che spera di riaprire definitivamente la questione battendo l’Inter nello scontro diretto che può dire tantissimo anche per il Napoli. La Juventus, dopo la batosta di domenica sera, deve reagire per tenersi davantialle inseguitrici per la Champions League, traguardo fondamentale per tutto il percorso del club. Ma per la squadra di Motta c’è un’altra sfida molto insidiosa oltre che sentita, quella in casa della Fiorentina di domenica.

I viola non sono in un buon periodo di forma, ma ieri hanno battuto il Panathinaikos approdando ai quarti di Conference League, ritrovando anche Moise Kean dopo l’infortunio che aveva fatto preoccupare tutti. Un match che significa tanto anche per gli uomini di Palladino, che hanno perso contatto proprio dal quarto posto ma sono ancora in corsa per l’Europa, nonostante il sorpasso della Roma. Tante variabili in campo, ma anche fuori. Dalle ore 12 di oggi 14 marzo infatti in Toscana è scattata l‘allerta meteo di colore ‘rosso’, per rischio idraulico del reticolo maggiore.

Lo stato è in vigore fino alle 12 di domani e per questo si richiede ai cittadini “un elevato livello di prudenza: evitare di spostarsi se non in caso di necessità o emergenza, non sostare in zone depresse come sottopassi stradali o aree di bonifica, non attraversare con l’auto e non camminare in zone allagate (il rischio è quello dello spegnimento e della perdita di controllo del veicolo oppure di cadere in tombini scoperchiati o buche), non sostare nelle cantine ma spostarsi ai piani alti, seguire le comunicazioni e le indicazioni diffuse tramite i canali ufficiali della Protezione civile”.

Allerta rossa in Toscana, Arno in piena a Firenze: la situazione per Fiorentina-Juve

Al momento, quindi, la partita di domenica al ‘Franchi’ tra Fiorentina e Juventus non è a rischio rinvio – come successo invece qualche mese fa, tra le polemiche, per Bologna-Milan – ma sicuramente la situazione resta preoccupante e in continua evoluzione. Per cui niente è da escludere. Si valuterà di giorno in giorno, nel frattempo “sono in via di attivazione tutte le misure precauzionali previste in caso di piena”. Lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella ha pubblicato un video sui social definendo “preoccupante” la situazione dell’Arno: “Il cambiamento climatico non è una favoletta come qualcuno dice, è una sfida seria da combattere investendo sulla prevenzione, sulla tutela del territorio, sul coordinamento tra le istituzioni”.

Attualmente – come riporta ‘Nove’ – si registrano situazioni critiche a Sesto Fiorentino, con esondazione del fiume Rimaggio, e nei Comuni di Firenze, Pontassieve, Pelago, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato. Frane a Marradi e Vicchio. La piena dell’Arno sta transitando lungo l’asta del fiume, con picco atteso a Firenze nel pomeriggio. Per quanto riguarda l’Arno, è al secondo livello di guardia a Ponte a Signa e Montelupo, al primo livello a Firenze Uffizi, Empoli, Fucecchio e Pontedera.