Addio Thiago Motta, agente criptico: “Chiedete alla Juve”

Il tecnico della Juventus è sempre più in bilico e molto del suo futuro dipenderà dalla gara contro la Fiorentina: ecco le parole dell’agente

Dario Canovi, padre di Alessandro il procuratore del mister bianconero, è intervenuto a Telelombardia e ha commentato l’andamento della Juventus di Thiago Motta. Non è una stagione facile per il tecnico, che al primo anno ha incontrato numerose difficoltà. E soprattutto è stato tagliato fuori dalla Champions League sin dagli spareggi, contro un PSV tutt’altro che irresistibile. Oltretutto, l’eliminazione dalla Coppa Italia pesa molto. Specialmente se si pensa che siano usciti in casa, contro un Empoli completamente rivoluzionato dal turnover.

Alla domanda sulla permanenza di Motta sulla panchina della Juventus, Canovi ha risposto: “Non lo so, lui ha un contratto, ma dovranno decidere i dirigenti se lo confermeranno. E’ una domanda che dovreste fare più a Giuntoli”.

Ma non è tutto, il noto agente ha anche commentato il momento e le critiche che sta ricevendo ingiustamente l’allenatore della Juventus: “In Italia adoriamo creare dei miti per il fine di cercare di distruggerli. L’anno scorso si diceva tutto il bene possibile e oggi tutto il male. Come tutti gli esseri umani ha commesso degli errori, ma credo che pochi abbiano fatto un’analisi globale di quello che è avvenuto alla Juve negli ultimi otto mesi. Perché se si fosse fatta, non leggerei o ascolterei critiche così feroci, che Thiago non merita assolutamente”.

“Thiago Motta sarà il migliore in Europa”: la sentenza di Canovi

Il padre del procuratore del mister prosegue convinto: “Thiago Motta diventerà uno dei migliori tecnici d’Europa“. La convinzione deriva dal lavoro, dalle idee, dalla metodologia usata in allenamento.

Poi Dario Canovi prosegue analizzando le avversarie dei bianconeri e sostiene una teoria, già utilizzata pubblicamente dal mister: “La Juventus ha la seconda rosa più giovane d’Italia. Napoli, Inter, Atalanta e probabilmente il Milan hanno una rosa più completa” – poi aggiunge – “Anche un ex Juve mi ha detto che questa squadra è da quarto quinto posto. A inizio campionato era errato dire che poteva lottare per lo scudetto“. E sullo scarso rendimento di Koopmeiners, fortemente voluto dall’ex allenatore del Bologna, Canovi risponde così: “Ha saltato la preparazione estiva”.

Sui rumors dei possibili sostituti e sull’eventuale esonero, il procuratore a Telelombardia fa chiarezza: “Thiago Motta pensa solo a lavorare, è uno dei più grandi lavoratori che io abbia mai conosciuto”.