Juventus, Koopmeiners fa (sempre) discutere! Non sorprende l’accoglienza per Thiago Motta e Cuadrado

Il centrocampista olandese fuori per la seconda volta consecutiva in campionato. Il colombiano dell’Atalanta, anche lui ex della sfida, bersaglio dell’Allianz Stadium

Thiago Motta recupera Yildiz per il big match con l’Atalanta, con il numero dieci della Juventus che sarà regolarmente al suo posto sulla trequarti. Il fantasista turco ha smaltito il virus intestinale accusato sabato e insieme a McKennie e Nico Gonzalez andrà a comporre il trio dietro l’unica punta Kolo Muani.

L’escluso eccellente è l’atteso ex della sfida Teun Koopmeiners, che come nel precedente match di campionato contro il Verona partirà dalla panchina. Fa discutere quindi l’assenza dal primo minuto del nazionale olandese, che lunedì da subentrato aveva ritrovato la via della rete nel finale di partirta. Nel reparto difensivo conferma per Gatti malgrado l’affaticamento accusato nei giorni scorsi, che sarà affiancato da Kelly: fuori Kalulu. Clima diverso all’Allianz Stadium rispetto alla contestazione della tifoseria di lunedì scorso con il Verona, con Thiago Motta acclamato dalla curva della ‘Vecchia Signora’. Scandito a gran voce il nome del tecnico italo-brasiliano e stavolta niente fischi.

🏟️ #Juventus – Scandito a gran voce dalla curva il nome di #ThiagoMotta alla lettura delle formazioni e stavolta niente fischi per l’allenatore bianconero #JuveAtalanta 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 9, 2025

A essere fischiato copiosamente a ogni tocco di palla è invece Cuadrado, titolare un po’ a sorpresa nello scacchiere di Gasperini. Il popolo juventino, evidentemente, non ha perdonato al colombiano il trasferimento la scorsa stagione nelle fila degli acerrimi rivali dell’Inter.