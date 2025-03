Esonero immediato di Motta: arriva l’annuncio di Buffon

La panchina del tecnico traballa pesantemente dopo la disfatta casalinga contro l’Atalanta, che fa seguito all’eliminazione in Champions e alla figuraccia con l’Empoli in Coppa Italia

Tra gli addetti ai lavori c’è chi crede che il match di Firenze possa essere decisivo non solo per Palladino, ma anche per Thiago Motta. Tradotto: che in caso di sconfitta anche al ‘Franchi’, la Juventus cambierebbe idea optando per l’esonero immediato del tecnico.

Giuntoli è preoccupato, siamo al limite del terrorizzato all’idea che si possa fallire l’obiettivo minimo diventato massimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo vitale per le casse, cioè per il bilancio nonché dal punto di vista sportivo e delle prospettive di calciomercato, vedi la questione Kolo Muani.

I conti, comunque, la Juve vuole farli a fine stagione a meno di ulteriori figuraccie come quelle di Eindhoven, o come quelle contro Empoli e Atalanta. Tra coloro che sono contrari al licenziamento di Motta prima che si concluda l’annata, troviamo un certo Gigi Buffon, il quale è stato suo compagno ai tempi della Nazionale.

“Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma al termine del campionato mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro”, ha dichiarato il grande ex della Juve a margine dell’incontro con gli studenti di Sport Management dell’Università Luiss di Roma.

Juve, Motta via subito? Tudor pronto a fare il traghettatore

Chi al posto di Motta? In caso di esonero post Fiorentina-Juve, o comunque prima della conclusione della stagione, potrebbe prendere corpo il nome di Igor Tudor. Il croato conosce l’ambiente alla perfezione visto che ha giocato alla Juve e che ci ha poi lavorato in qualità di assistente di Andrea Pirlo.

Come scritto ieri da Calciomercato.it, “il legame tra il croato e la Juve è talmente forte che l’allenatore darebbe la sua disponibilità alla Juve anche solo per i prossimi tre mesi“. In sostanza Tudor accetterebbe il ruolo di traghettatore, giocandosi in pochissime partite le chance di conferma per la prossima annata.

Tudor è in lizza pure per l’eventuale dopo Palladino, per cui la sfida di domenica (ore 18) al ‘Franchi’ la guarderà con estrema attenzione. La sua preferenza, banale dirlo ma giusto sottolinearlo, è per la panchina della Juve.