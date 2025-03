Juventus-Atalanta, da Gasperini a Retegui: Giuntoli ha scelto

Juventus-Atalanta allo ‘Stadium’ promette spettacolo e tanti spunti di mercato: ancora una volta i bianconeri guardano in casa bergamasca per i rinforzi del futuro

Solo qualche settimana fa, sarebbe stato difficile anche solo immaginarlo. Ma Juventus-Atalanta può decidere un pezzo di corsa scudetto, e non soltanto nell’ottica dei bergamaschi. La serie di vittorie dei bianconeri li ha improvvisamente riavvicinati alla vetta e con un ennesimo successo Thiago Motta e soci potrebbero iniziare a crederci sul serio. Mentre i nerazzurri non vogliono invece perdere contatto e dimostrare di potersela giocare fino alla fine. Ma quello di stasera è un big match, allo ‘Stadium’, che vale tanto anche in ottica di calciomercato.

Sul terreno di gioco, c’è grande attesa per numerosi protagonisti. Specialmente nelle fila della ‘Dea’, dato che, come accaduto la scorsa estate per Koopmeiners, non mancano i profili che la Juventus mette nel mirino per andare a caccia di un nuovo grande colpo.

Il primo nome da tenere d’occhio è sicuramente Gasperini, il cui futuro all’Atalanta è in discussione. Non mancano gli estimatori per il tecnico, per il grande lavoro fatto in questi anni. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il sogno Juve non è mai svanito per Gasperini, tornato tra i papabili per la panchina bianconera, se il club dovesse decidere per non confermare Thiago Motta.

Juventus-Atalanta, Gasperini e non solo: quattro nomi per il nuovo grande colpo di mercato da Bergamo

Per l’allenatore, sarebbe il coronamento di un lungo percorso e un ritorno a Torino inseguito da svariati anni. Il profilo di Gasperini grazie al suo gioco stuzzica la piazza, ma anche molti dei suoi giocatori attirano l’attenzione.

A centrocampo, Ederson è diventato ormai un giocatore totale e molti ritengono possa essere lui il tassello per rendere esplosiva la mediana bianconera. Anche se non sarà facile superare il muro delle elevate richieste bergamasche e la numerosa concorrenza dall’estero. Discorso valido anche per Lookman, che a Torino ha già marcato più volte il tabellino e che si propone stasera come spauracchio e come grande sogno per il reparto offensivo. Insieme a lui, anche Retegui, per il quale può esserci un ritorno di fiamma dopo il sondaggio della scorsa estate. Giuntoli sfoglia la margherita, c’è di che prendere appunti.