Juventus, Roma e Milan: svelato il sogno di Gasperini | ESCLUSIVO

L’allenatore dell’Atalanta potrebbe cambiare panchina in estate: tutte le possibili destinazioni in caso d’addio al club orobico

Crocevia fondamentale domani sera per la corsa Champions all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà l’Atalanta nel big match della 28° giornata di Serie A.

I bianconeri, forti delle cinque vittorie consecutive in campionato, hanno l’opportunità di agganciare proprio la ‘Dea’ al terzo posto in classifica, mentre gli orobici vogliono continuare a cullare il sogno scudetto e rafforzare inoltre il piazzamento per la zona Europa. Match particolare in panchina per Gian Piero Gasperini, ex allenatore della Primavera della Juventus e nuovamente accostato alla ‘Vecchia Signora’ in caso di rottura anticipata a fine stagione con Thiago Motta.

Sul futuro dell’attuale tecnico dell’Atalanta – che al termine del campionato potrebbe lasciare Bergamo dopo 8 stagioni – è intervenuto Gianluca Viscogliosi in esclusiva a ‘Juve Zone’, in onda sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Magari non lo dirà mai, ma il sogno di tornare alla Juve credo che lui lo covi sempre – spiega l’inviato di ‘Sportitalia’ – Magari era più facile speculare un mese fa viste tutte le difficoltà di Thiago Motta, mentre adesso la situazione è un po’ diversa. Penso che sia più un desiderio e un sogno suo, che una vera convinzione della Juventus che finora ha sempre riposto grande fiducia in Motta al di là delle difficoltà riscontrate nell’arco della stagione. A Torino fanno sempre affidamento su Thiago Motta tra presente e futuro”.

Futuro Gasperini, Viscogliosi: “Oggi il mercato offre Milan e Roma”

Per Gasperini si parla anche in chiave rossonera: “So che al Milan può piacere perché si sono autoconvinti che in panchina serva un profilo italiano e che dia più certezze – sottolinea Viscogliosi – Ci sarà da capire però quanto vorrà rischiare e mettersi in gioco in una squadra che probabilmente non farà la Champions League e che non sarà costruita per vincere subito”.

Il giornalista ha poi aggiunto sul conto del tecnico di Grugliasco: “Una buona traccia la scorsa estate era il Napoli, quando anche lo stesso Gasperini si era lasciato sfuggire di essere ingolosito dall’offerta di De Laurentiis. Non so se ci possa arrivare con un anno di ritardo se Conte deciderà di andare via, ma in caso di strappo credo che il Napoli andrebbe su un allenatore giovane e con un’altra mentalità. Gasperini si metterà alla finestra: ad oggi Roma e Milan sono le due panchine importanti che offre il mercato, magari non le sue voglie, anche se ad alto livello non c’è tanto al momento”, conclude Viscogliosi.