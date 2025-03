Castro, annuncio in diretta: Spalletti è avvisato

Luciano Spalletti pensa ad un nuovo attaccante per il futuro della Nazionale: scippo all’Argentina possibile, ecco perché

Il commissario tecnico dell’Italia può cambiare idee sull’attacco della Nazionale. Attualmente ha a disposizione Moise Kean, in grande spolvero alla Fiorentina; ma anche Raspadori e Retegui avranno posto per i prossimi impegni contro la Germania in Nations League. Il doppio confronto con i tedeschi è di notevole importanza e sarà di vitale importanza per il destino degli Azzurri in vista del Mondiale.

Infatti, in base al passaggio del turno in Nations League, si decreterà l’inserimento dell’Italia nel girone di qualificazione al Mondiale. Perdere contro la Germania, significherà scontrarsi con la Norvegia di Haaland. Meglio evitare.

Ad ogni modo, Spalletti avrebbe puntato un argentino da convocare in Nazionale italiana, visto quanto bene sta facendo in Serie A e il suo potenziale. Una sorta di operazione Retegui due punto zero.

Spalletti vuole Castro, Di Vaio frena: “Difficile scegliere per lui”

Secondo le ultime indiscrezioni, Santiago Castro del Bologna piace molto al ct dell’Italia. Il centravanti classe 2004 ha ottenuto il passaporto italiano proprio quest’anno e secondo le regole FIFA potrebbe essere convocato dalla Nazionale azzurra, poiché fino a questo momento ha giocato solo nelle rappresentative giovanili dell’Argentina. La Nazionale maggiore non l’ha ancora convocato.

Spalletti vuole naturalizzare Castro e dargli una chance, che determinerebbe il suo futuro da calciatore. Fino a questo momento, il piccolo bomber del Bologna ha registrato 7 reti in Serie A e 2 in Coppa Italia. È rimasto a secco in Champions League, ma ha una carriera davanti per togliersi soddisfazioni nelle competizioni internazionali.

In merito alle notizie sul blitz di Spalletti per il nativo di Buenos Aires, Marco Di Vaio ha commentato così a DAZN: “Chi ha senso di appartenenza come loro difficile spostarlo – spiegando che non sarà facile convincere un argentino ad accettare la maglia dell’Italia – Non entriamo nelle decisioni personali, anche se possiamo consigliare cosa fare. Immagino che sia difficile scegliere”.

Insomma, il direttore sportivo rossoblu sembra scettico sulla possibilità che Castro accetti la chiamata della nostra Nazionale anziché quella di Lionel Scaloni. È tutta una questione di appartenenza. Oltretutto, va sottolineato che Santiago è stato inserito proprio dal ct argentino nelle pre-convocazioni dei prossimi impegni di marzo contro Uruguay e Brasile.