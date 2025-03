Che intrigo per Castro: è il sogno di Spalletti. Dall’Argentina nessun dubbio

Il gioiello argentino del Bologna incanta le big sul mercato ma non solo: sulle sue tracce c’è anche il Ct della Nazionale azzurra

Tra mercato e Nazionale: occhi puntati su Santiago Castro in Serie A, con il baby attaccante argentino che sta incantando alla sua prima stagione da titolare con la maglia del Bologna.

Il ‘Torito’ è uno dei punti di forza della formazione allenata da Italiano e ha catturato inevitabilmente anche l’attenzione delle big tra Italia ed estero. Castro piace e non poco da diversi mesi a questa parte all’Inter, a caccia di talenti dal futuro luminoso per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Castro intriga anche la Juventus, oltre a diversi sondaggi anche dalla Premer League dove spicca in particolare l’Arsenal. La valutazione del gioiello argentino è schizzata intorno ai 30 milioni di euro, anche se il Bologna farà di tutto per tenerlo in squadra almeno per un’altra stagione.

Italia, Spalletti ci prova per Castro: doppio ostacolo

Intanto su Castro ha messo gli occhi anche Luciano Spalletti e potrebbe prospettarsi un intrigo clamoroso tra Italia e Argentina.

L’attaccante classe 2004 infatti può essere naturalizzato e giocare eventualmente con la maglia degli Azzurri, con il Ct della nostra Nazionale che sarebbe pronto a fare un tentativo per convincere Castro come riporta il portale argentino ‘TycSports’. Spalletti ha seguito più volte dal vivo il giocatore ed è rimasto folgorato dalle qualità del talento in forza al Bologna. Il desiderio del tecnico di Certaldo di strappare Castro all’Argentina sarebbe però destinato a restare solo un sogno, considerando che l’attaccante risulta inoltre tra i preconvocati del Ct dei campioni del mondo Scaloni per le prossime sfide delle qualificazioni Mondiali contro Uruguay e Brasile.

L’Argentina perciò non vuole farsi scappare un talento del calibro di Castro che, per buona pace di Spalletti, dopo aver indossato la maglia albiceleste nelle giovanili aspetterebbe adesso la grande chiamata da parte della nazionale maggiore.