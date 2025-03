Milan, Gimenez unica certezza: in attacco la rivoluzione è totale

Il club rossonero in estate è pronto a salutare diversi giocatori offensivi. Almeno in quattro sono certi di salutare: il punto della situazione

Sono settimane calde per il Milan di Gerry Cardinale. I rossoneri stanno vivendo una crisi senza precedenti e si respira aria di rivoluzione. I prossimi giorni saranno così quelli del nuovo direttore sportivo: Fabio Paratici o Igli Tare, il club è ormai difronte ad un bivio.

Si ripartirà da qui, da un vero ds che inevitabilmente avrà voce in capitolo sulla scelta dell’allenatore che dovrà guidare il Milan alla rinascita. Sergio Conceicao, d’altronde, appare ormai destinato a chiudere la sua avventura con i rossoneri. Poi si penserà anche al futuro dei calciatori.

Senza la Champions League, il rischio è che molti chiedano di lasciare il Milan per cercare fortuna altrove. Theo Hernandez, come più volte scritto, per via di una situazione contrattuale difficile, è il principale indiziato a salutare il gruppo, ma non sarà l’unico a farlo.

Milan, cambia il volto dell’attacco: in molti con la valigia in mano

La rivoluzione riguarderà soprattutto l’attacco, dove solo Santi Gimenez appare sicuro del posto. Dopo sei mesi è impossibile immaginare, infatti, un suo addio. Si ripartirà da lui e verosimilmente da Christian Pulisic, pronto a rinnovare con il Milan.

Rafa Leao? Il portoghese ha buone possibilità di essere ancora in rossonero, a meno che non arrivi una proposta sui 100 milioni di euro, che verrebbe chiaramente presa in considerazione. Ad oggi, però, il club che a parole ha manifestato il maggiore interesse è il Barcellona, che non ha questa capacità economica. Attenzione, dunque, al Chelsea, che nelle settimane scorse ha chiesto informazioni, e ai soliti club arabi.

Proprio il Chelsea è la squadra dove farà ritorno Joao Felix. Il suo mese al Milan è stato terribile e ad oggi, i rossoneri non ci pensano minimamente a trattare il suo acquisto. Oltre al numero 79 altri due attaccanti lasceranno certamente il Diavolo a fine stagione, Luka Jovic e Tammy Abraham. Il serbo nelle ultime partite ha scavalcato l’inglese nelle gerarchie, ma non ha possibilità di far cambiare idea al Milan. L’inglese potrebbe recitare il ruolo di vice Gimenez, ma non certo a oltre quattro milioni di euro netti a stagione. Vanno verso l’addio anche Samu Chukwueze e Riccardo Sottil. Per l’italiano, però, attenzione al possibile scambio con Yacine Adli