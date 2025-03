Conceicao-Milan, game over: due traghettatori e poi la suggestione Antonio Conte

Dopo la debacle contro la Lazio torna ancora sotto i riflettori Sergio Conceiçao. Il Milan vive un trend negativo da cui fa fatica ad uscire: le ultime sul futuro

Terza sconfitta consecutiva in Serie A per il Milan che vive un momento nerissimo della propria stagione. Un gol di Pedro su rigore in pieno recupero ha fatto ulteriormente sprofondare una squadra che dall’eliminazione Champions in poi non ha saputo reagire.

Tre ko consecutivi, squadra a nove punti dal quarto posto, fuori dai playoff Champions e gioco e condizione fisica scadenti sono solo alcuni dei punti cardine dello stato attuale della squadra di Conceiçao.

Proprio l’allenatore portoghese è finito già sulla graticola, con la Supercoppa vinta che non può bastare per garantirgli una permanenza serena a Milano. “A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c’erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo chiudere la stagione con onore”. Queste sono state le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero a ‘Dazn’ nel pre partita di Milan-Lazio.

La sconfitta di ieri ha quindi ulteriormente alimentati i sentimenti negativi che aleggiano sul Milan, tanto da far ipotizzare persino la strada del traghettatore per poi resettare in estate. Di questo ed altro abbiamo parlato nell’approfondimento di oggi a TiAmoCalciomercato su YouTube.

Milan, Conceiçao non convince: da un traghettatore alla suggestione Conte

“Comunque vada la sensazione è che a fine stagione si vada all’addio”, riferisce il nostro Alessio Lento nello speciale di oggi, al netto di ulteriori stravolgimenti già in questa.

Durante l’appuntamento odierno si è quindi parlato di futuro allenatore anche attraverso la scelta del nuovo ds: “Qualora dovessero decidere per un esonero immediato, a meno di colpi di scena, dovrebbe arrivare un traghettatore. Tassotti è un uomo targato Milan. Sui social rimbalza anche Donadoni. Si potrebbe andare nella direzione di un allenatore che conosca bene l’ambiente fino a fine stagione per poi andare a caccia di altro”.

Dal punto di vista del ds: “Un Tare o un Paratici andrebbero ad incidere dal punto di vista decisionale sulla parte sportiva, ridimensionando Ibra e Moncada”.

Infine sul futuro della panchina: “Credo che la scelta vada nella direzione di un allenatore italiano che conosce bene la Serie A. Se devo puntare un euro lo punto su Antonio Conte. In queste situazioni naviga benissimo come abbiamo visto sia alla Juve che a Napoli. Già era stato sondato e penso possa essere un allenatore giusto per la ripartenza. Poi chiaramente ha un contratto col Napoli. De Laurentiis non se lo lascerà sfuggire facilmente”.