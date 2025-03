Juve, Motta senza appello: “Ha fatto peggio di Allegri, prenderlo è stato autolesionismo”

Il tecnico bianconero attaccato dopo l’eliminazione clamorosa contro l’Empoli: il paragone con Allegri e Giuntoli ‘scagionato’

La Juve esce anche dalla Coppa Italia e vede sfumare l’ennesimo obiettivo stagionale. È il momento forse più buio degli ultimi anni per il club bianconero, lontanissima ormai da mesi dalla lotta scudetto, eliminata dalla Champions League al playoff contro il PSV dopo aver vinto l’andata. E ora anche fuori dalla coppa nazionale per mano dell’Empoli terzultimo in campionato, reduce da 4 ko di fila e senza vittorie dall’8 dicembre.

Nel postpartita Thiago Motta è stato una furia nei confronti della squadra, parlando di partita “vergognosa” e di giocatori che “pretendono senza fare nulla” e hanno totalmente sbagliato l’approccio e l’atteggiamento. Di questo lo stesso tecnico si è preso la colpa: “Non sono riuscito a fargli capire l’importanza della partita e di indossare la maglia della Juventus”. Per sua stessa ammissione, con l’Empoli è stato “toccato il fondo”. E in queste ore si parla di riflessioni da parte della società addirittura sul futuro del tecnico, anche se come vi abbiamo raccontato non è al vaglio l’ipotesi di un esonero anticipato. Decisiva e importantissima sarà, neanche a dirlo, la qualificazione alla prossima Champions League.

Qui la Juve è sulla strada giusta, a +2 sulla Lazio e con almeno 4 punti sulla sesta. Con questi risultati intanto è tornato anche il fatidico confronto con Massimiliano Allegri: “I tanti che attribuivano solo ad Allegri i problemi della Juve si inalberano quando vien fatto notare che Motta ha fatto peggio. È fattuale. Allegri aveva finito il suo ciclo per tante ragioni. Ma cambiarlo solo per la chimera del gioco (nel calcio conta vincere) è stato autolesionismo”, le parole di Fabio Ravezzani.

Juventus, Ravezzani non scagiona Motta: “Se ti elimina l’Empoli la colpa è solo tua”

Ma l’eliminazione con l’Empoli arrivata ai rigori, ma soprattutto dopo una brutta prestazione e tantissime occasioni avute anche dai toscani che potevano chiuderla già nel primo tempo, ha responsabilità che secondo il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani portano a una persona in particolare.

“In tanti dicono che è ingeneroso prendersela con Motta anziché Giuntoli. Certo: la casa crolla per colpa dell’ingegnere e non solo dell’amministratore (e allora risaliamo fino a John). Ma se ti elimina l’Empoli è solo colpa dell’allenatore che ha comunque squadra molto più forte“, dice il giornalista sul suo account X. Per lui la sconfitta di ieri è quindi da imputare esclusivamente all’allenatore e non al mercato condotto da Cristiano Giuntoli che pure è stato sommerso di critiche per la campagna estiva. Fino ad ora costosissima, ma molto poco produttiva.