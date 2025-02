Juve-Empoli, Thiago Motta: “Provo vergogna, toccato il fondo”

Coppa Italia, parla il tecnico bianconero al termine della partita persa ai calci di rigore: tanta l’amarezza

La Juventus esce clamorosamente dalla Coppa Italia ai rigori contro l’Empoli. Una sconfitta che fa rumore e che getta nello sconforto l’ambiente bianconero.

Sconforto espresso soprattutto dal suo allenatore Thiago Motta. Il tecnico bianconero non ha usato mezze misure a ‘Sport Mediaset’: “Vergogna, provo vergogna per il primo tempo e spero che anche i giocatori la sentano. Atteggiamento vergognoso, sbaglio io perché non ho fatto capire ai giocatori l’importanza di vestire la maglia della Juve. Per questo non siamo in semifinale. Spero che le critiche siano veramente forti, penso che il pubblico sia stato addirittura gentile con noi. Spero in una reazione immediata di questi giocatori. Provo vergogna e la responsabilità è soprattutto mia”.

Mentalità – “Abbiamo giocato contro un Empoli che ha fatto addirittura riposare i titolari. Mentalità vuol dire capire dove si sta e che ce lo si deve meritare ogni giorno. Oggi abbiamo dimostrato che non possiamo pretendere niente. Abbiamo sbagliato la cosa che non si può sbagliare in questo club: l’atteggiamento. Abbiamo giocato con il portiere venti volte, guardando verso il basso come a scaricarsi dalle responsabilità. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla società perché abbiamo toccato davvero il fondo”.

Aspetto tecnico – “Credo nell’aspetto tecnico, perché abbiamo giocatori di qualità, ma questa quasi sempre non è sufficiente. La cosa principale è l’atteggiamento ed è una cosa che non si può negoziare, dal primo giorno che sono arrivato. È per questo che mi vergogno, per questo atteggiamento e questo comportamento in campo, ma ripeto, colpa mia che non gli ho fatto capire l’importanza di giocare una partita così con la maglia della Juve”.

Atteggiamento – “Le cose uno deve meritarle, non pretendere. Oggi ho visto una squadra che pretendeva le cose senza meritale, una cosa che mi fa vergognare. Serve atteggiamento, rispettando il posto e la storia di dove siamo. Non è un problema tecnico o tattico, è un problema di atteggiamento per colpa mia soprattutto”.