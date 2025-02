Svolta Leao, addio al Milan con il doppio scambio

Rafael Leao può lasciare i rossoneri davanti alla giusta offerta, duplice scambio che può essere proposto al Diavolo

La stagione del Milan sta prendendo davvero una brutta piega dopo gli ultimi risultati. Rossoneri che non hanno approfittato del ‘jolly’ del recupero di campionato contro il Bologna e restano in questo momento a otto punti di ritardo dalla Juventus che occupa il quarto posto. La corsa Champions si fa dunque molto in salita. E inevitabilmente c’è da ripensare a tanti aspetti per il Diavolo, sotto tutti i punti di vista.

Per il Milan possibile una autentica rivoluzione in panchina, nella dirigenza, nella rosa. Anche figure che fino a poco tempo fa sembravano davvero intoccabili adesso rischiano grosso. Al punto che più di qualche big potrebbe dire addio. Situazione delicata, quella di un club che appare dover rifondare. Secondo il giornalista Antonello Gioia, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, anche un nome come Conte per il dopo Conceicao non basterebbe, senza cambiamenti sostanziali.

Tra questi cambiamenti, potrebbe esserci anche la partenza di Rafael Leao. Il portoghese prosegue in una stagione costellata di alti e bassi, accelerazioni e lampi e improvvisi blackout. E il Milan pensa di poter anche fare a meno di lui, se dovesse arrivare la giusta offerta. Per un grande talento, discontinuo ma in grado, se si accende, di fare la differenza, non mancano gli estimatori. E per il Diavolo può arrivare una proposta intrigante per lasciarlo partire.

Calciomercato, Barcellona di nuovo all’assalto di Leao: Ferran Torres e non solo

Il Barcellona pare fare sul serio per Leao, pur dovendo riflettere attentamente sui risvolti economici della vicenda. Per cercare di abbassare la richiesta cash dei rossoneri, sono due i giocatori che i blaugrana possono mettere sul piatto.

Il primo è Ferran Torres, attaccante che si sta disimpegnando bene in questa stagione – 11 gol in 28 presenze – ma che viene ritenuto sacrificabile in caso di necessità. L’altro è Ansu Fati, che appare invece destinato a prescindere a non far parte dei piani futuri dei catalani. Il Barcellona potrebbe proporre uno dei due attaccanti o entrambi, per provare a convincere il Milan.