Abbaglio Joao Felix: via con Conceicao, la scelta al Milan è presa

Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese che ha fin qui deluso ampiamente le attese. Il destino appare segnato

Una grande illusione. L’esordio di Joao Felix con la maglia del Milan, avvenuto contro la Roma, in Coppa Italia, era stato praticamente perfetto. Il portoghese, entrato dalla panchina, era riuscito, a segnare il gol del 3 a 1, oltre a mettere in mostra la sua immensa classe, conquistando subito San Siro. Tutti ai piedi del numero 79, tanto da scomodare uno che il segno a Milano lo ha lasciato per davvero, Ricardo Kaka. Oggi a circa un mese dal suo arrivo, il bilancio di Joao Felix, però, è davvero negativo.

E dire che l’ex Chelsea ha subito conquistato la fiducia di Sergio Conceicao, che dopo l’ottima prestazione con i giallorossi, ha deciso di schierarlo sempre dall’inizio. L’attaccante, diventato un insostituibile, senza reali motivazioni, ha così giocato anche ieri contro il Bologna, fornendo una prestazione davvero incolore.

Una prestazione, però, in linea con le altre in rossonero: a parte, d’altronde, come detto, il match contro la Roma, il numero 79 non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Ha fatto certamente male nei due match contro il Feyenoord, oltre che contro il Torino. Non possono essere promosse a pieni voti, infine, le sue prove contro Empoli e Verona.

Milan, permanenza lontana: il punto su Joao Felix

Il calciatore ha chiaramente ancora 14/15 partite a disposizione per far cambiare idea alla dirigenza, ma in questo momento è davvero difficile, se non impossibile, immaginare una sua permanenza al Milan.

Joao Felix, ricordiamo, è arrivato in prestito oneroso dal Chelsea, con il Diavolo che può arrivare a spendere fino a 5,5 milioni di euro. Al momento, dunque, non c’è alcuna cifra fissata per il suo acquisto, ma è facile pensare che il club londinese per privarsene voglia sui 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contratto, invece, Felix percepisce circa 8 milioni di euro lordi a stagione. Una cifra non certo fuori dalla porta del Milan. In questo momento, però, come detto, il Diavolo non appare intenzionato ad acquistarlo. Le sue prestazioni sono deludenti e senza la Champions League una spesa del genere non avrebbe alcun senso. Va aggiunto, poi, che chi lo ha voluto di più, Sergio Conceicao, è destinato a fare le valigie. Chissà che entrambi non si ritrovino insieme altrove, ancora una volta grazie alla regia di Jorge Mendes.