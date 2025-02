PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-MILAN 2-1: Felix nullo, difesa distratta. Si salva solo Leao

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A ta i rossoblu e i rossoneri. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

BOLOGNA

Skorupski 6

De Silvestri 6 – Dall’84’ Calabria s.v.

Beukema 6,5

Casale 6

Miranda 6

Freuler 6,5

Ferguson 6 – Dal 72′ Pobega s.v.

DomĂ­nguez 7 – Dall’80’ Cambiaghi 6,5

Fabbian 6 – Dal 72′ Odgaard s.v.

Ndoye 7

Castro 7 Â – Dall’80’ Dallinga s.v.

All. Italiano 7

MILAN

Maignan 6

JimĂ©nez 5 – Dall’84’ Abraham s.v.

Thiaw 5

Pavlović 5

Hernández 5

Musah 6

Fofana 5

JoĂŁo FĂ©lix 4,5 – Dal 60′ Pulisic 5

Reijnders 5,5

LeĂŁo 6,5

Gimenez 6 – Dal 76′ Jovic s.v.

All. Conceicaio 4,5

Mariani 4,5

I migliori e i peggiori dei rossoneri in Bologna-Milan

TOP LEAO 6,5 – Alla fine il numero dieci portoghese è uno dei pochi a salvarsi tra i rossoneri. Trova il gol che sblocca il match con una grande corsa verso la porta. C’è poco altro nella sua partita, ma fa certamente meglio dei suoi compagni di reparto. Stasera il portoghese si mette in mostra, inoltre, anche per qualche ripiegamento in fase difensiva.

FLOP JOAO FELIX 4,5 – Ancora lui. Il portoghese continua ad essere schierato titolare, senza mai riuscire ad incidere. Un’ora di nulla. Prova la giocata in tre circostanza: due volte senza fortune, in un’altra fa ammonire Casale. Poi si fa notare per i diversi palloni persi in posizione pericolosa e per quello scatto mancato, al dodicesimo, per via della trattenuta di un difensore del Bologna. Conceicao prima o poi ci spiegherĂ la scelta di puntare sempre sul connazionale. Una scelta che penalizza Pulisic, Reijnders e chiaramente tutto il Milan.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 2-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Domínguez, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Erlić, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Odgaard, Orsolini. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana; João Félix, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

GOL: 43′ Leao (M), 48′ Castro (B), 84′ Ndoye (B)

AMMONITI: Theo Hernandez (M), Casale (B), Thiaw (M)

ESPULSI:

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Spettatori: 30.079