Un muro allo Stadium, quante big sul nuovo gioiello dell’Empoli

In casa azzurra un nuovo talento su cui le migliori squadre di Serie A hanno già messo gli occhi

Il cartellino rosso rimediato contro il Milan è stato probabilmente solo un errore di gioventù e di inesperienza. Perché la prova fornita da Luca Marianucci al centro della difesa empolese nello storico risultato ottenuto dai toscani in Coppa Italia contro la Juventus è stata straordinaria.

E non è di certo la prima. Il difensore centrale classe 2004 nato a Livorno e prodotto del vivaio dell’Empoli è senz’altro una delle note più positive della stagione del club toscano. 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, con la sola pecca dell’ingenua espulsione rimediata contro il Milan. Ora però che il giocatore è tornato a disposizione, D’Aversa è pronto a contare su di lui. Le prove del giovane centrale toscano non sono però passate inosservate e, inevitabilmente, i grandi club hanno iniziato a seguirlo con attenzione.

Empoli, dal Napoli alla Juve: Marianucci fa gola a tutte

In primis il Napoli, che è a caccia di rinforzi al centro della difesa e per ringiovanire il proprio reparto arretrato potrebbe decidere proprio di bussare alla porta dell’Empoli.

Gli azzurri hanno a lungo cercato un rinforzo a gennaio in difesa, cercando di puntare tutto su Comuzzo della Fiorentina. Sul giovane centrale viola c’è anche la Juventus oltre al Paris Saint-Germain come vi abbiamo raccontato. Una concorrenza che potrebbe far spingere il Napoli a virare proprio su Marianucci. Attenzione però, perché è inevitabile che il classe 2004 venga monitorato anche dalle altre big. La Juventus lo ha osservato più da vicino rispetto alle altre proprio in quella che è stata la sua miglior partita della stagione e non c’è dubbio che il nome del ragazzo sia stato inserito nella lista degli interessi bianconeri. Occhio però anche alle milanesi: l’Inter punta a ringiovanire la difesa, mentre il Milan deve lavorare per portare in rossonero calciatori italiani soprattutto in ottica liste. E puntare su giovani promesse come Marianucci potrebbe essere la giusta strada. Non va poi dimenticato che i rossoneri hanno con l’Empoli un rapporto eccellente.

Nella lista delle pretendenti potrebbe rientrare pure la Roma, che a gennaio è stata vicina ad un compagno di reparto di Marianucci, il georgiano Goglichidze, nome sicuramente non sparito dai radar giallorossi. I club dovranno però essere bravi a muoversi: più il ragazzo giocherà e più è facile che il suo prezzo sia destinato a salire.