Roma-Goglichidze, il georgiano spinge per partire: tutte le cifre dell’affare

I giallorossi stanno discutendo con l’Empoli del trasferimento del difensore

È caldissima la trattativa tra Roma ed Empoli per Goglichidze. Dopo le difficoltà per Marmol, con Las Palmas fermo sulla richiesta dei 10 milioni di euro della clausola, i giallorossi hanno virato sul georgiano dei toscani. Oggi, in occasione della sfida con la Juventus, il giovane centrale è apparso molto distratto, alimentando ulteriormente le voci su un suo imminente addio.

“Perché fuori? Questa domanda dovete farla ad altre persone…- ha raccontato il tecnico D’Aversa al termine del match dello Stadium -. Ho messo in campo quelli più convinti, anche se in settimana ha avuto qualche problema fisico. Parliamo di ragazzi giovani”. Dichiarazioni che confermano i pensieri di mercato del calciatore, molto affascinato dalla proposta giallorossa e determinato a fare adesso il grande salto. Ribadiamo le cifre: la Roma offre sui 10 milioni di euro in prestito con obbligo, mentre i toscani ne vorrebbero circa 12.

Ormai da più di un mese, la Roma era anche sulle tracce di Mika Marmol, ma l’intransigenza del Las Palmas nel pretendere i 10 milioni della clausola hanno reso particolarmente scosceso questo sentiero. Non soltanto per la cifra richiesta, ma anche per l’impossibilità di dilazionare il pagamento, visto che il 50% del ricavato è destinato alle casse del Barcellona.