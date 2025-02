Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez alla resa dei conti: bruciati 103 milioni

Juve clamorosamente fuori anche dalla Coppa Italia dopo la Champions: anche i big sotto esame oltre il tecnico Thiago Motta

Altro fallimento stagionale della Juventus, che dopo la prematura eliminazione dalla Champions League abdica anche in Coppa Italia dov’era campione uscente dopo il successo dello scorso maggio.

Tonfo clamoroso dei bianconeri, che all’Allianz Stadium non riescono a superare un Empoli imbottito di riserve e con la testa alla corsa salvezza in campionato. Thiago Motta esplode a fine partita, attacca la squadra e giocatori, definendo vergognosa la prestazione di ieri sera contro i toscani di D’Aversa. Lo ‘Stadium’ fischia sonoramente e alla fine i rigori risultano fatali alla ‘Vecchia Signora’ dopo l’eurogol di Thuram, che per un attimo aveva ridato speranza ai padroni di casa. Motta finisce inevitabilmente sulla graticola ma per il momento – come raccolto da Calciomercato.it – l’allenatore ex Bologna non è in discussione in panchina. Il tecnico italo-brasiliano avrà un confronto con la società, rimasta ancora in silenzio dopo la debacle in Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, non solo Thiago Motta: anche i big sono sotto esame

Thiago Motta non rischia l’esonero, ma la qualificazione tra le prime quattro in campionato diventa vitale per il suo destino alla guida della Juventus. Dodici giornate decisive per l’ex centrocampista, che dovrà risalire la china e meritarsi la conferma sulla panchina bianconera.

Ogni valutazione del club e della dirigenza verrà quindi fatta a bocce ferme a fine stagione, così come anche sulla rosa in vista del prossimo mercato estivo. Oltre a Motta anche i giocatori sono sotto esame e a giugno potrebbe esserci una nuova rivoluzione alla Continassa. Il tecnico ha puntato il dito senza mezzi termini sull’atteggiamento della squadra e diversi big hanno deluso nella serata dell’Allianz Stadium. Nico Gonzalez e Koopmeiners su tutti (entrambi fischiati dallo stadio all’uscita dal campo), ancora irriconoscibili e che finora non hanno dato l’apporto sperato dopo l’arrivo in pompa magna l’ultima estate sotto la Mole.

Per entrambi la Juve può arrivare a spendere fino a 103 milioni di euro (ballano ancora alcuni bonus), con un apporto per il momento minimo se non nullo alla causa. Come per Douglas Luiz – nuovamente ai box per infortunio – sia l’argentino che l’ex Atalanta sono in discussione e non sono da escludere sorprese a fine campionato senza una decisa svolta sul piano del rendimento.