Juve, stagione finita a febbraio e provocazione: “Adesso siete allegri?”

Con l’eliminazione contro l’Empoli, sfuma l’ennesimo obiettivo per i bianconeri: dito puntato su Motta ma soprattutto sul mercato

Disastro Juventus. L’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata contro l’Empoli, all’Allianz, ai calci di rigore, ha certificato che questa stagione potrà essere la peggiore degli ultimi anni. A questo punto il quarto posto, per cui i bianconeri sono comunque in una buona posizione, diventa chiaramente la condizione imprescindibile e l’obiettivo minimo da raggiungere in maniera categorica. Soprattutto se Motta vuole convincere la dirigenza di continuare questo progetto.

Sfuma la Champions, sfumato in maniera praticamente definitiva lo scudetto e ora anche la Coppa Italia che rappresentava l’unica possibilità per alzare un trofeo. Invece a meno di rimonte clamorose, con gli attuali 8 punti di ritardo rispetto alla capolista Inter ma con pure Napoli e Atalanta di mezzo a lottare vicino ai nerazzurri, sarà di nuovo una stagione avara di titoli. La coppa dello scorso maggio conquistata da Allegri all’Olimpico sarà molto probabilmente l’unica delle ultime quattro stagioni. Le colpe? Verosimilmente da dividere. Ieri Thiago Motta si è sfogato nel postpartita, si è preso ufficialmente tutte le responsabilità ma qualche frecciatina l’ha lanciata ai calciatori. A commentare la situazione della Juve è stato Sandro Sabatini: “Cari tifosi juventini, adesso siete contenti, anzi siete allegri… Al 26 febbraio 2025 la stagione bianconera è già conclusa e può essere considerata un fallimento, mentre l’anno scorso si concluse con la vittoria della Coppa Italia”.

Juve fuori anche in Coppa Italia, Sabatini: “Empoli ha meritato, ma mercato fallimentare”

Il giornalista e opinionista dice la sua sulla stagione della Juventus, definita fallimentare già a febbraio, sul proprio canale Youtube. Ed è anche momento per qualche bilancio, in particolare la divisione delle colpe. Che non sono solamente di Motta: “Detto con grande rispetto per l’impegno della società e della bravura dell’allenatore, il responso del campo è questo. L’Empoli ha meritato con fatti e non parole, azioni e conclusioni e non possesso palla”.

“La Juve ha fatto vedere questo e impegno cerebrale con manovre, ma l’unica cosa buona è stata la giocata di un campione. L’unico e vero campione arrivato al culmine di un mercato estivo totalmente sbagliato e fallimentare. Questo è il verdetto sulla Juve che può essere ribaltato solo con un finale di campionato immenso“, la conclusione di Sabatini che quindi distribuisce una parte importante della responsabilità anche alla società e a Cristiano Giuntoli. Il campione in questione è Khephren Thuram, che curiosamente parte quasi sempre dalla panchina. Tutti gli altri acquisti per ora, ad eccezione di Conceicao, hanno floppato: in primis Koopmeiners, poi Douglas Luiz e Nico Gonzalez che insieme sono costati quasi 150 milioni.