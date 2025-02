Da Lautaro a Thuram, Inzaghi trema: domani gli esami

Le ultime novità sui nerazzurri all’indomani della vittoria con la Lazio e a tre giorni dalla sfida Scudetto col Napoli di Conte

In casa Inter non c’è tempo di festeggiare la vittoria con la Lazio, che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e altri due derby col Milan. Fra soli tre giorni al ‘Maradona’, infatti, ci sarà il match Scudetto contro il Napoli di Conte, con la squadra di Inzaghi che non se la passa certo benissimo tra infortuni e giocatori non al massimo della forma.

Emergenza Inter sulle corsie esterne: esami per Darmian

Inzaghi è in emergenza sulle corsie esterne. Agli infortuni di Carlos Augusto e Zalewski, entrambi sicuramente out anche sabato, si è aggiunto quello di Matteo Darmian nel corso della gara coi biancocelesti.

Per il classe ’89 risentimento ai flessori della coscia destra: domani effettuerà gli esami alla clinica Humanitas di Rozzano. A Napoli Inzaghi potrà quindi fare affidamento solo su Dumfries e Dimarco, quest’ultimo lontano parente del giocatore ammirato nell’ultimo anno e mezzo.

Attesa per Thuram

Dopo Inter-Lazio Inzaghi ha fatto un po’ di pretattica su Thuram, ma a meno di sorprese il francese sarà a disposizione per la sfida Scudetto. La caviglia non è ancora guarita al cento per cento, ma domani è previsto il suo rientro al completo in gruppo.

Lautaro di nuovo a rischio squalifica? Cosa filtra

Thuram tornerà a far coppia con Lautaro Martinez, ieri sera risparmiato da Inzaghi per averlo fresco e riposato contro il Napoli. In queste ore l’argentino è tornato di nuovo sulla scena in merito alla presunta bestemmia al termine di Juve-Inter.

Qualche fonte ha scritto che Chiné avrebbe aperto un fascicolo alla ricerca del famoso audio, con il capitano dell’Inter di nuovo a rischio squalifica. Ma l’inchiesta sarebbe risalente alla scorsa settimana e già avrebbe portato a un nulla di fatto. In ogni caso la sospensione, di un turno, sarebbe scattata dopo la gara col Napoli.

Lautaro dopo Juve-Inter: “Non ho bestemmiato”

Dopo Inter-Genoa, va detto, Lautaro ha negato con forza di aver bestemmiato alla fine del derby d’Italia: “Quando si parla male di una persona, io non ci sto. Mi ha dato molto fastidio. Cerco di trasmettere il rispetto ai miei figli e questa cosa non la accetto. La gente che mi conosce sa che persona sono, io non ho bestemmiato“.