Indagine Figc su Lautaro Martinez, rischio squalifica col Napoli: cosa sta succedendo

Per l’attaccante argentino il caso bestemmia non si è ancora chiuso definitivamente: inchiesta della Procura federale alla ricerca dell’audio

Il caso bestemmia per Lautaro Martinez non è finito. L’attaccante argentino era stato beccato dalle telecamere subito dopo la sfida con la Juventus mette si lasciava andare ad uno sfogo, pronunciando una presunta frase blasfema.

Il giudice sportivo non ha squalificato il bomber dell’Inter visto che le immagini non erano accompagnate dall’audio: così il capitano nerazzurro ha potuto giocare (e segnare) contro il Genoa. Ora però, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la Procura della Figc avrebbe attivato un’indagine su quanto accaduto e starebbe ricercando l’audio della scena incriminata.

Chiné dovrà acquisire dunque nuovi elementi per valutare se, ogni oltre ragionevole dubbio, la frase di Lautaro Martinez al termine del derby d’Italia possa essere considerata o meno una bestemmia. Nel primo caso per il ‘Toro’ ci sarebbe il rischio di incorrere in una squalifica di una o due giornate come accaduto già ad altri calciatori in passato.

Squalifica Lautaro Martinez, Napoli-Inter è salva

Lautaro Martinez a rischio squalifica proprio alla vigilia di Napoli-Inter? In realtà no perché, stando a quanto riportato dalla stessa fonte, l’eventuale sanzione per il giocatore arriverebbe dopo il big match del Maradona.

I tempi della giustizia sportiva non saranno brevi in questo caso (tanto che l’episodio è avvenuto 10 giorni fa e ancora c’è l’indagine) e quindi una decisione non arriverà a stretto giro. Se sarà squalifica, non sarà dunque per la gara di sabato prossimo, ma per i prossimi impegni dei nerazzurri. Dopo il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi dovrà incrociarsi con il Monza prima della sosta e l’Atalanta subito dopo, ma una decisione della procura federale potrebbe arrivare anche successivamente.

Dunque Lautaro Martinez, al di là della possibile squalifica, sarà regolarmente in campo contro il Napoli, in una sfida che Inzaghi dovrà affrontare senza diversi elementi. Ieri si è fatto male anche Darmian che va ad aggiungersi a Carlos Augusto e Zalewski tra gli indisponibili, mentre Thuram tornerà a disposizione.