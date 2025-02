Inter, Inzaghi fa i conti con gli infortuni: rientrano tutti dopo la sosta

L’Inter prosegue il cammino anche in Coppa Italia dopo il successo sulla Lazio: c’è però la grana infortuni e l’infermeria piena per il tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi sorride e applaude l’Inter bis di Coppa Italia, ma si riscopre ancora una volta in emergenza sul fronte infortuni.

Il massiccio turnover funziona in vista dello scontro scudetto di sabato nella tana del Napoli, ma l’allenatore nerazzurro continua a perdere i pezzi specialmente sulle corsie esterne. Ieri sera contro la Lazio a farne le spese è stato Darmian, ko dopo appena 22 minuti per un risentimento al flessore della coscia. Niente ‘Maradona’ per il jolly dell’Inter, che come Zalewski rischia di rientrare direttamente dopo la sosta per le Nazionali di marzo. “Nelle prossime cinque partite avrò solo Dumfries e Dimarco sugli esterni. O cambio modulo o c’è il rischio di avere delle difficoltà”, l’allarme lanciato da Inzaghi in conferenza stampa al termine della partita.

Inter, emergenza infortuni: il punto in vista del match scudetto con il Napoli

Coperta corta sulle fasce, considerando che anche il brasiliano Carlos Augusto rimane in infermeria dopo aver già saltato le sfide contro il Genoa e la Lazio.

L’esterno sinistro è a serio rischio pure per Napoli e Feyenoord, prossimi incroci dell’Inter prima delle gare con Monza, Atalanta e il ritorno di Champions contro gli olandesi, che chiuderanno un intenso ciclo di partite prima dello stop per gli impegni delle nazionali. Alla lunga lista si aggiunge Sommer, che ha qualche chance di rientro per Bergamo, mentre sono da valutare le condizioni di Frattesi, uscito ieri nel finale e non al meglio della condizione come rivelato dallo stesso Inzaghi. Inoltre, l’allenatore piacentino incrocia le dita per Marcus Thuram e spera di recuperare in tempo l’attaccante francese per il Napoli.

Allarme rientrato invece per Bastoni, malgrado i due punti di sutura all’arcata sopracciliare rimediati dopo lo scontro fortuito con de Vrij. Il difensore italiano è stato soccorso in campo dai medici nerazzurri, proseguendo la gara con una vistosa fasciatura. Per lui nessun problema: sabato sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida scudetto del ‘Maradona’.