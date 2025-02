Inzaghi ribalta l’Inter: “Cambio modulo”. Ansia Thuram in vista del Napoli

L’allenatore nerazzurro stacca il pass anche per le semifinali di Coppa Italia, in attesa dello scontro scudetto di sabato al ‘Maradona’

L’Inter continua la corsa anche in Coppa Italia dopo la vittoria per 2-0 al ‘Meazza’ contro la Lazio. Decisivo Arnautovic con una prodezza nel primo tempo (proteste dei biancocelesti per la posizione di de Vrij davanti Mandas), mentre nel finale il rigore di Calhanoglu ha chiusi i conti per la squadra nerazzurra.

I campioni d’Italia di Simone Inzaghi restano l’unica squadra italiana ancora in gioco su tre fronti: “I ragazzi sono stati bravissimi, in questo momento abbiamo delle mancanze e stiamo cercando di sopperire a questo momento. Alcuni hanno stretto i denti e magari in altre circostanze non avrebbero giocato – sottolinea il tecnico piacentino in conferenza stampa – Essere ancora in corsa in tutte le competizioni deve essere stimolante, non preoccupante. Adesso abbiamo dei problemi, ma dobbiamo essere bravi a gestirli. Le partite non ci devono far paura, ma deve essere un piacere giocarle”.

Inzaghi si sofferma sull’emergenza sulle corsie laterali dopo gli infortuni di Darmian, Carlos Augusto e Zalewski: “Nelle prossime cinque partite avrò solo Dumfries e Dimarco sugli esterni. O cambio modulo o c’è il rischio di avere delle difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a interpretare un modulo che abbiamo utilizzato solo due volte in 200 partite”.

Inter-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Adesso non ho certezze su Thuram”

Incertezze anche sul recupero di Thuram in vista del match scudetto in casa del Napoli: “Non l’ho ancora visto in campo, sta lavorando a parte. Speriamo tra domani e dopodomani che possa rientrare in gruppo. Adesso non ci sono certezze: vedremo nei prossimi giorni“.

🗣️ #InterLazio – #Inzaghi in conferenza: “Essere ancora in corsa su tre fronti deve essere stimolante, non preoccupante. Adesso abbiamo dei problemi, ma dobbiamo essere bravi a gestirli. Le partite non ci devono far paura, ma deve essere un piacere giocarle” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/JfAuq2A9jd — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 25, 2025

Infine, sulla prestazione del centrocampo di ‘riserva’ nella piovosa serata di San Siro: “Zielinski ha giocato una grande gara, sarà certamente molto utile per il resto della stagione. Ma anche Asllani, che è uscito solo perché ammonito, e Frattesi che ha corso per 83 minuti e fatto cure giorno e notte per esserci. Anche Taremi mi ha ha dato grandissima disponibilità, è dalla partita di Lecce che convive con un problema e stasera ha giocato 94 minuti”.