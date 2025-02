Inter, continua l’emergenza per Inzaghi: doppia tegola in Coppa Italia con la Lazio

Nuovo infortunio per la squadra nerazzurra nella sfida di San Siro: rischia di saltare lo scontro scudetto in casa del Napoli

Turnover massiccio per Simone Inzaghi nel match contro la Lazio, valido per i quarti di Coppa Italia. Potenzialmente solo tre titolari in campo per l’ex della sfida: Martinez, Pavard e Dimarco.

L’allenatore dell’Inter ha recuperato in extremis Correa, che ha smaltito il trauma distorstivo al ginocchio e si accomoda in panchina. Diverse assenze comunque per Inzaghi nella serata di coppa, con i nerazzurri che devono rinunciare a Thuram, Carlos Augusto, Zalewski e Sommer tra i pali, con l’attaccante francese che comunque recupererà per lo scontro scudetto di sabato in casa del Napoli. Le cose non migliorano però per Inzaghi durante Inter-Lazio, con lo stop forzato dopo 22 minuti di Darmian per un problema muscolare e sostituito da Dumfries sulla corsia destra dello scacchiere interista.

Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni del jolly nerazzurro, a rischio per il big match di campionato del ‘Maradona’ contro il Napoli. Inoltre, qualche minuto prima Asllani aveva rimediato un’ammonizione pesante dopo un fallo su Zaccagni. Il centrocampista albanese era in diffida e salterebbe per squalifica l’eventuale derby d’andata con il Milan in caso di qualificazione in semifinale dell’Inter.