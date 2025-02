Ancora guai per l’Inter: Inzaghi perde anche Zalewski. Le novità su Thuram

Si ferma pure l’ex Roma alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Gli aggiornamenti dall’infermeria in casa nerazzurra

Nuova tegola per Simone Inzaghi alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Si ferma anche Zalewski, che nell’allenamento di questa mattina ha accusato un risentimento al soleo del polpaccio destro.

L’ex Roma non sarà disponibile per la sfida di domani ed è in dubbio anche per lo scontro scudetto contro il Napoli. La buona notizia per Inzaghi arriva però da Marcus Thuram, che si è allenato parzialmente in gruppo come raccolto da Calciomercato.it. L’attaccante francese sarà quindi a disposizione per il big match del ‘Maradona’ sabato pomeriggio, mentre difficilmente verrà rischiato domani contro la Lazio. Inzaghi inoltre tira un sospiro di sollievo per Correa: escluse lesioni al ginocchio dopo il trauma distorsivo rimediato sabato con il Genoa. Il ‘Tucu’ verrà valutato giorno per giorno in vista del ritorno in campo.

#Inter, #Zalewski ha un problemino muscolare che lo staff medico nerazzurro sta valutando in queste ore — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) February 24, 2025

Per l’incrocio di Coppa Italia out anche Carlos Augusto, che continua nel lavoro personalizzato. Assenze che si aggiungono a quella tra i pali di Sommer, con Martinez confermato titolare contro la Lazio dopo l’esordio in campionato. Inzaghi si affiderà comunque a un ampio turnover domani sera, con Taremi e Arnautovic che dovrebbero partire dal primo minuto in attacco. Tra i big Pavard, Mkhitaryan e Dimarco potrebbero essere invece costretti a fare gli straordinari.