Inzaghi esulta per il Napoli, ma non sorride per l’infermeria: le condizioni di Thuram e Correa | CM.IT

L’Inter si presenterà allo scontro scudetto in testa alla classifica dopo la sconfitta della squadra di Conte in casa del Como

Esulta due volte Simone Inzaghi. Dopo averla scampata contro un’ottimo Genoa al Meazza e per il tonfo a Como dell’ex capolista Napoli.

Adesso in vetta alla classifica c’è la sua Inter, che si presenterà all scontro scudetto del ‘Maradona’ sabato prossimo con un punto di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro sorride meno invece per l’infermeria, che ha portato in dote un altro infortunio dopo l’anticipo di ieri sera contro i Grifoni. Correa ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro sul finire del primo tempo e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti come raccolto da Calciomercato.it. Il ‘Tucu’ salterà la sfida da ex in Coppa Italia con la Lazio di martedì sempre a San Siro, dove difficilmente ci saranno anche Thuram e Carlos Augusto.

Inter, niente Lazio per Thuram: corsa contro il tempo per il match scudetto contro il Napoli

Sia l’attaccante francese che il jolly brasiliano anche questa mattina hanno svolto un lavoro personalizzato in solitaria ad Appiano Gentile, con il resto dei compagni invece a riposo dopo il preziosissimo successo sul Genoa.

Entrambi sono quindi in forte dubbio per la Lazio e dopo la rifinitura di domani si deciderà se convocarli o meno per l’incrocio di coppa. L’orientamento di Inzaghi e dello staff medico è quello di non rischiare nulla su Thuram e Carlos Augusto, con l’obiettivo di averli a disposizione per la sfida decisiva nella tana del Napoli. Da valutare inoltre le condizioni di Frattesi, acciaccato e non al meglio come svelato dallo stesso allenatore piacentino in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa. Inzaghi martedì sera farà tirare il fiato a diversi titolari e in attacco dovrebbe puntare sulla coppia Taremi-Arnautovic, con capitan Lautaro Martinez inizialmente panchina.

A centrocampo occhio invece al baby della Primavera Topalovic, che potrebbe avere spazio a gara in corso.