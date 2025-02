Correa alza bandiera bianca e Inzaghi ritarda il cambio: ecco il motivo

Nuovo problema nel reparto offensivo nerazzurro dopo Thuram: il ‘Tucu’ argentino va ko nel primo tempo del match contro il Genoa

Dopo l’assenza di Thuram altro infortunio in attacco per l’Inter, visto il problema accusato da Joaquin Correa sul finire del primo tempo dell’anticipo di San Siro contro il Genoa.

L’attaccante argentino, titolare insieme al connazionale Lautaro Martinez nel tandem offensivo dei campioni d’Italia, si è accasciato a terra lamentando un fastidio al ginocchio. Il ‘Tucu’ è stato soccorso subito dai sanitari dell’Inter, con Simone Inzaghi intanto che sollecitava Taremi dalla panchina per iniziare il riscaldamento. Correa dopo qualche istante si è rialzato, provando a rientrare in campo. Niente da fare però per l’ex Lazio, che non riusciva a proseguire la gara.

L’argentino a bordocampo si è avvicinato a Inzaghi chiedendo il cambio, mentre il tecnico interista gli intimava di stringere i denti e aspettare la fine della prima frazione, permettendo così a Taremi di completare il riscaldamento senza fretta e non bruciare inoltre lo slot per le sostituzioni. L’iraniano entrerà così nella ripresa al posto di Correa, con le condizioni del ‘Tucu’ da valutare in vista delle prossime gare contro la Lazio in Coppa Italia e con il Napoli nello scontro scudetto del ‘Maradona’ in programma sabato prossimo.