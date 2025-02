Inter, Inzaghi ‘boccia’ Calhanoglu. Ansia Thuram per Lazio e Napoli

Il regista turco a sorpresa parte dalla panchina nella sfida di San Siro contro il Genoa. Ai box il francese e Carlos Augusto

Tutto confermato: niente da fare per Marcus Thuram per il match di questa sera al ‘Meazza’ tra Inter e Genoa, anticipo valido per la 26° giornata del campionato di Serie A.

L’attaccante francese non ha ancora superato i postumi della forte contusione alla caviglia sinistra rimediata nel match con la Fiorentina e nel secondo tempo contro la Juventus non era sceso in campo nelle migliori condizioni. Il piede fa ancora male e il figlio d’arte per tutta la settimana ha lavorato individualmente ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni si valuterà per la gara di Coppa Italia con la Lazio, ma Simone Inzaghi e lo staff medico nerazzurro non vogliono rischiare nulla in vista dello scontro scudetto di Napoli e del doppio incrocio degli ottavi di Champions League con il Feyenoord.

Inter, Thuram e Carlos Augusto a rischio per la Lazio

Al suo posto in tandem con capitan Lautaro Martinez c’è Correa, preferito a Taremi e Arnautovic. Al pari di Thuram non figura tra i convocati neanche Carlos Augusto, che ha accusato un fastidio al polpaccio dopo il Derby d’Italia di Torino contro la Juve.

Entrambi sono a rischio anche per la Lazio, con Inzaghi che conta di recuperarli al meglio per la decisiva sfida del ‘Maradona’ con il Napoli. L’esclusione eccellente questa sera riguarda invece Calhanoglu, poco brillante nelle ultime uscite. Scelta tecnica per il regista turco, rimpiazzato da Asllani. Esordio in campionato infine per l’ex della sfida Martinez, che nelle prossime settimane sostituirà l’infortunato Sommer tra i pali dell’Inter.